«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников — Finance.ua

«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников Сегодня 13:14 — Личные финансы

«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников

Аферисты придумали новую схему обкрадывания украинцев. Мошенники посылают сообщения о якобы выигрыше призов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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В сообщении отмечается, что злоумышленники отправляют SMS-сообщения или звонят по телефону и сообщают, что вы выиграли «ценный приз». Чтобы его получить, вам нужно уплатить налог в размере 1% от стоимости выигрыша.

Как уберечься от такого вида мошенничества:

вспомните, участвовали ли вы в акциях или конкурсах;

не перечисляйте денежные средства незнакомцам;

узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, проводившей акцию;

сообщите о происшествии по номеру 112.

«Уважаемые граждане, если во время общения с телефонными мошенниками или подозрительными людьми соблюдать основные правила безопасности, можно уберечь себя от потери средств», — отметили правоохранители.

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Напомним, начальник управления информационной безопасности Банка Кредит Днепр Александр Кладько рассказал , что зафиксирован рост количества мошенничества на 30−40% к предыдущему году. По его словам, почти все мошенничество происходит в интернете.

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