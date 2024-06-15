«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников — Finance.ua
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«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников

Личные финансы
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«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников
«Выигрыш призов»: полиция предупреждает о новой схеме злоумышленников
Аферисты придумали новую схему обкрадывания украинцев. Мошенники посылают сообщения о якобы выигрыше призов.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
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В сообщении отмечается, что злоумышленники отправляют SMS-сообщения или звонят по телефону и сообщают, что вы выиграли «ценный приз». Чтобы его получить, вам нужно уплатить налог в размере 1% от стоимости выигрыша.

Как уберечься от такого вида мошенничества:

  • вспомните, участвовали ли вы в акциях или конкурсах;
  • не перечисляйте денежные средства незнакомцам;
  • узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, проводившей акцию;
  • сообщите о происшествии по номеру 112.
«Уважаемые граждане, если во время общения с телефонными мошенниками или подозрительными людьми соблюдать основные правила безопасности, можно уберечь себя от потери средств», — отметили правоохранители.
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Напомним, начальник управления информационной безопасности Банка Кредит Днепр Александр Кладько рассказал, что зафиксирован рост количества мошенничества на 30−40% к предыдущему году. По его словам, почти все мошенничество происходит в интернете.

Мошенничество во время войны: действующие сейчас схемы

По материалам:
Finance.ua
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