Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области — Finance.ua

Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области Сегодня 16:23 — Криминал

Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области

Киберполицейские Житомирщины совместно с СБУ разоблачили группу мошенников, которые использовали фишинговые ссылки в чатах социальных сетей для получения доступа к банковским счетам доверчивых граждан.

Злоумышленники были обнаружены при содействии службы безопасности ПриватБанка, сообщили в учреждении.

Следователи и киберполицейские установили, что преступную схему получения доступа к банковским счетам граждан реализовали юноши в возрасте 16 и 17 лет.

Среди обманутых — жители разных регионов страны, которые получали фейковые онлайн предложения по оказанию международной помощи. Перейдя по распространенному линку, им предлагалось ввести логин и пароль якобы для входа в виртуальный кабинет банка.

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба может достигать более 1 млн грн. В рамках досудебного расследования идет установление других возможных участников схемы. Фигурантам мошеннической схемы может грозить до 8 лет лишения свободы.

ПриватБанк напоминает, что передача личных данных третьим лицам, тем более, через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками.

Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Банк рекомендует пользоваться только официальными сайтами и каналами получения информации, проверять правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные.

Українські Новини По материалам:

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