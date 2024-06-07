Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области — Finance.ua

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Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области

Криминал
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Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области
Полиция задержала группу финансовых мошенников в Житомирской области
Киберполицейские Житомирщины совместно с СБУ разоблачили группу мошенников, которые использовали фишинговые ссылки в чатах социальных сетей для получения доступа к банковским счетам доверчивых граждан.
Злоумышленники были обнаружены при содействии службы безопасности ПриватБанка, сообщили в учреждении.
Следователи и киберполицейские установили, что преступную схему получения доступа к банковским счетам граждан реализовали юноши в возрасте 16 и 17 лет.
Среди обманутых — жители разных регионов страны, которые получали фейковые онлайн предложения по оказанию международной помощи. Перейдя по распространенному линку, им предлагалось ввести логин и пароль якобы для входа в виртуальный кабинет банка.
По предварительным оценкам, общая сумма ущерба может достигать более 1 млн грн. В рамках досудебного расследования идет установление других возможных участников схемы. Фигурантам мошеннической схемы может грозить до 8 лет лишения свободы.
ПриватБанк напоминает, что передача личных данных третьим лицам, тем более, через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками.
Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.
Банк рекомендует пользоваться только официальными сайтами и каналами получения информации, проверять правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные.
По материалам:
Українські Новини
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