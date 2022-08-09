Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение — Finance.ua

Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение Сегодня 11:41 — Личные финансы

Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение

В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».

Вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram рассказал о новых возможных в приложении «Дія», подчеркнув, что оформление разрешения на выезд ребенка за границу — из бумажного и забюрократизированного прошлого.

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«Нужно найти все бумажные документы и свидетельства, а главное — время и деньги на нотариуса. А еще — носить заверенное нотариусом бумажное заявление с собой. Его можно случайно потерять, и придется еще раз проходить всю процедуру сначала», — объяснил Федоров.

По его словам, большинство стран ЕС уже ввели определенную электронную форму для такого разрешения. Во Франции ее можно просто скачать с сайта. Италия, Германия и Литва — отказались от нее вообще.

Федоров обещает, что оформление будет доступно в смартфоне и абсолютно бесплатно. Инициативу Минцифры и Минюста парламент поддержал в первом чтении.

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УНІАН По материалам:

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