Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение — Finance.ua
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Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение

Личные финансы
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Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение
Выезд ребенка за границу: в скором времени в «Дія» можно будет оформить разрешение
В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».
Вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram рассказал о новых возможных в приложении «Дія», подчеркнув, что оформление разрешения на выезд ребенка за границу — из бумажного и забюрократизированного прошлого.
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«Нужно найти все бумажные документы и свидетельства, а главное — время и деньги на нотариуса. А еще — носить заверенное нотариусом бумажное заявление с собой. Его можно случайно потерять, и придется еще раз проходить всю процедуру сначала», — объяснил Федоров.
По его словам, большинство стран ЕС уже ввели определенную электронную форму для такого разрешения. Во Франции ее можно просто скачать с сайта. Италия, Германия и Литва — отказались от нее вообще.
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Федоров обещает, что оформление будет доступно в смартфоне и абсолютно бесплатно. Инициативу Минцифры и Минюста парламент поддержал в первом чтении.
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По материалам:
УНІАН
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