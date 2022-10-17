Выезд мужчин за границу: почему до сих пор не заработал механизм? — Finance.ua

Выезд мужчин за границу: почему до сих пор не заработал механизм? Сегодня 09:12 — Личные финансы

Выезд мужчин за границу: почему до сих пор не заработал механизм?

Ранее правительство анонсировало, что с 1 сентября на портале «Дія» должна заработать новая услуга — єВідрядження. В Европейской Бизнес Ассоциации проанализировали , почему система до сих пор не работает и как правительство предлагает украинцам пересекать границу.

О новой услуге

єВідрядження — это механизм, который позволит получить предпринимателям и представителям бизнеса своего рода разрешения на заграничные командировки и на участие в конференциях за рубежом. Даже при условии военного положения в стране.

Украинские предприниматели и представители компаний получат возможность выезжать за границу сроком на 7 дней при соблюдении определенных критериев.

Основные критерии для разрешения на выезд, предусмотренные єВідрядженням:

прежде всего компания должна была подать налоговую отчетность. Также не иметь задолженности по уплате Единого взноса на государственное социальное страхование;

второй важный критерий — средний заработок в компании должен составлять 20 тыс. грн. Этот заработок не касается конкретно того человека, который уезжает за границу, а является показателем среди всех трудоустроенных работников предприятия;



следующий критерий — гарантированный платеж в размере 200 тыс. грн, который должны были внести на специальный счет. Затем его вернут предприятию вместе с возвращением работника из командировки;



кроме того, количество застрахованных лиц в компании за последний месяц отчетного квартала должно составить не менее 10 человек.



єВідрядження предусматривало, что одновременно получить разрешение на выезд за границу смогут не более 10% работников и при этом не более 10 человек этой компании.

В случае нарушения условий возвращения в Украину (т.е. если работник не вернулся в 7-дневный срок), залоговая сумма в размере 200 тыс. грн должна была перечисляться на нужды Министерства обороны Украины.

Предприятие после этого лишалось возможности оформлять какие-либо дальнейшие командировки и разрешения на выезд за границу для своих сотрудников. Более того, даже те разрешения, которые уже были получены, отменялись.

Планировалось, что проект єВідрядження должен быть достаточно легким в применении, так как заявки можно подавать через портал «Дія». Там же компании должны получать разрешения на выезд своих работников.

«Однако этот механизм до сих пор не заработал. Его подвергли критике в правительстве и отправили на доработку. Возникло достаточно много сомнений в некоторых положениях этого постановления. В частности, говорилось, что требование относительно средней зарплаты в компании в 20 тыс. грн необоснованно, ведь по состоянию на январь 2022 года средняя зарплата по Украине составила 14 500 грн. В настоящее время, по данным НБУ, эта сумма снизилась еще на 12%. То есть, были определенные недоработки и вопросы, как вообще это реализовывать на практике», — рассказали в ЕБА.

Еще одним дискуссионным вопросом стал семидневный срок. Чиновники отметили, что разрешенных 7 дней командировки может быть недостаточно. Вот почему: сейчас в Украине не работает авиасообщение, поэтому чтобы добраться до какой-то точки, особенно Западной Европы, порой необходимо целых двое суток. Если же тратить 4 дня только на дорогу, 3 дня командировки, этого может быть недостаточно для того, чтобы решить рабочие дела. Поэтому этот вопрос тоже сейчас дорабатывается.

Только когда эти вопросы будут доработаны, система єВідрядження заработает и работники смогут уезжать за границу, пользуясь ею.

Пока же это постановление не приняли и механизм не заработал — остается неизменным запрет выезда за границу во время военного положения гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет за исключениями, предусмотренными законодательством.

Действующие правила пересечения госграницы: кто из мужчин может уехать

Забронированные за предприятием работники могут выезжать за границу. Как отмечает Госпогранслужба, для подтверждения оснований пересечения госграницы на выезд, кроме паспорта, человек должентакже предоставить:

выписку из приказа Минэкономики;

документы о командировке такого лица за границу.



В общем процедура бронирования происходит так:

списки работников для бронирования подаются определенной компанией в профильный орган (например, для сельскохозяйственных предприятий профильным органом является Минагрополитики);

профильный орган в свою очередь согласовывает эти списки с Минобороны;



после этого профильный орган подает согласованное предложение в Минэкономики, которое и выдает приказ об отсрочке. Именно выписка из этого приказа предоставляется военнообязанному и является подтверждением отсрочки от призыва. Эта выписка и подается пограничникам при выезде человека за границу.



Эксперты ЕБА отмечают, что в каждом конкретном случае окончательное решение о разрешении пересечения границы принимают пограничники. Поэтому при выезде забронированных работников рекомендуется обязательно предоставлять не только выписку, но и надлежащие командировочные документы.

Такими могут быть приказы или выписки из приказа о командировке, в котором указаны конкретные данные работника, цель командировки, место, куда он едет, и на какой период.

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