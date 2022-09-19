Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают — Finance.ua

Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают

Кабмин не отказался от введения услуги «єВідрядження» на портале «Дія» и планирует утвердить ее после того, как Минэкономики доработает проект постановления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Минэкономики должно «дошлифовать» механизм и сделать его более простым, понятным и более приемлемым для бизнеса, отмечает чиновник.

«Убежден, что Министерство экономики найдет более корректную формулу для того, чтобы бизнес имел больше возможностей развивать свой экспорт», — сказал Шмыгаль.

Читайте также В Украине могут разрешить платный выезд мужчинам за гарантированную уплату налогов ежемесячно: законопроект

Напомним, что постановление, которое должно позволить военнообязанным мужчинам выезжать за границу в командировку под залог, не заработало 1 сентября, потому что не было подписано премьер-министром.

Предлагаемый механизм выезда айтишников за границу предусматривал ряд условий и ограничений для ФЛП и компаний. В частности, говорилось, что выехать в рабочую поездку можно сроком до семи дней. Получить разрешение на выезд одновременно должны не более 10% застрахованных специалистов компании и одновременно не более десяти человек одновременно. Кроме того, специалисты должны были подать налоговую отчетность, внести гарантированный платеж в 200 тысяч гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.