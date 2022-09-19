Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают — Finance.ua
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Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают

Казна и Политика
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Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают
Правительство не отказалось от инициативы «єВідрядження». Премьер говорит, что механизм дорабатывают
Кабмин не отказался от введения услуги «єВідрядження» на портале «Дія» и планирует утвердить ее после того, как Минэкономики доработает проект постановления.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Минэкономики должно «дошлифовать» механизм и сделать его более простым, понятным и более приемлемым для бизнеса, отмечает чиновник.
«Убежден, что Министерство экономики найдет более корректную формулу для того, чтобы бизнес имел больше возможностей развивать свой экспорт», — сказал Шмыгаль.
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Напомним, что постановление, которое должно позволить военнообязанным мужчинам выезжать за границу в командировку под залог, не заработало 1 сентября, потому что не было подписано премьер-министром.
Предлагаемый механизм выезда айтишников за границу предусматривал ряд условий и ограничений для ФЛП и компаний. В частности, говорилось, что выехать в рабочую поездку можно сроком до семи дней. Получить разрешение на выезд одновременно должны не более 10% застрахованных специалистов компании и одновременно не более десяти человек одновременно. Кроме того, специалисты должны были подать налоговую отчетность, внести гарантированный платеж в 200 тысяч гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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