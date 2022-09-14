В Украине могут разрешить платный выезд мужчинам за гарантированную уплату налогов ежемесячно: законопроект — Finance.ua

В Украине могут разрешить платный выезд мужчинам за гарантированную уплату налогов ежемесячно: законопроект Сегодня 17:34 — Личные финансы

В Украине могут разрешить платный выезд мужчинам за гарантированную уплату налогов ежемесячно: законопроект

Депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект о возможности выезда мужчин за границу за определенную плату. Речь идет о документе № 8029, зарегистрированном 13 сентября.

Для чего это?

«Многие гастарбайтеры уже не передают и не привозят в Украину деньги, они уже ищут варианты, как сменить постоянное место жительства, не видят свое и семьи будущее в родной стране, а значит, мы теряем ресурсы (инвестиции в экономику) и людей», — отмечает автор проекта.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость платного разрешения возникает потому, что назрел вопрос консолидации усилий всех трудоспособных граждан, чтобы эффективнее противостоять агрессорам, поскорее освободить территорию Украины от оккупантов.

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«По результатам многочисленных подобных обращений и учитывая критическую важность поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, укрепления экономики (а следовательно, и обороноспособности), содействия улучшению финансового обеспечения ВСУ, и возникла необходимость нормировать возможность выезжать во время военного состояния „военнообязанным“ за границу на условиях гарантированной поддержки ВСУ», — говорится в пояснительной записке.

Что же предлагают:

гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (сейчас это 13 тыс. грн), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (по состоянию на данный момент это 2697,5 = ЕСВ 22% — 1430,0 + НДФЛ 18% — 1170,0 + военный сбор 1,5% — 97,5), будет перечисляться на счет ВСУ;

письменное подтверждение добровольного обязательства пополнять этот счет (со взносом) ежемесячно на ту же сумму налогов «по минималке» и разрешение оттуда перечислять ежемесячно средства на счет ВСУ.



При принятии таких изменений ожидается «гарантированный положительный эффект». В частности, возобновятся инвестиции от гастарбайтеров, которые не будут бояться приезжать домой, а из каждых 100 тысяч военнообязанных граждан, которые выедут во время военного положения за границу на предложенных условиях, почти 270 млн грн ежемесячно будет попадать на счет ВСУ.

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