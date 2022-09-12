В Украине изменили правила выезда за границу: кого касается — Finance.ua

В Украине изменили правила выезда за границу: кого касается Сегодня 14:00

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением сняты ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.

Об этом сообщает Минсоцполитики

Указанными изменениями сняты ограничения количества выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.

Нормирован вопрос подтверждения факта ухода лицами, осуществляющими уход за лицом, нуждающимся в нем.

Увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

Справка Finance.ua:

Напомним, как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет. В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Вместе с тем понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны в пределах полномочий подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года.

в марте 2022 года Кабмин установил, что выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более 1 раза со времени введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

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