Выезд госслужащих за границу: в правительстве разъяснили, кого касаются новые ограничения — Finance.ua
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Выезд госслужащих за границу: в правительстве разъяснили, кого касаются новые ограничения

Казна и Политика
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Выезд госслужащих за границу: в правительстве разъяснили, кого касаются новые ограничения
Выезд госслужащих за границу: в правительстве разъяснили, кого касаются новые ограничения
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов разъяснил введенные ограничения по выезду за границу государственных служащих.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
«Конечно, оно (ограничение выезда за границу. — Ред.) вызвало очень большую реакцию, потому что это делалось в сжатые сроки. Возможно, не все до конца понимают процедуру, но оно касается прежде всего топ-чиновников и руководителей структурных подразделений государственных органов. Оно не ограничивает вещи, которые касаются рядовых государственных служащих и рядовых служащих органов местного самоуправления. Их ограничения относятся исключительно к условиям военного положения», — подчеркнул Немчинов.
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Он отметил, что в условиях военного положения действуют ограничения по выезду за границу мужчин призывного возраста, а женщин, которые не занимают указанные должности и не имеют представительского мандата, они как выезжали в свободное от работы время для того, чтобы, например, посетить своих детей или родственников, они так и делают".
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«Конечно, мы понимаем, что государственные служащие, служащие органов местного самоуправления — они принимали соответствующую присягу и они в принципе не могут ее нарушать и покидать свое рабочее место. А что касается топ-чиновников, которые, собственно, имеют, конечно, как и любые рядовые граждане, время для отдыха или еще для чего-то, вот для них и введены ограничения. То есть если действительно человек имеет плановый отпуск, он спокойно может его провести в Украине. Если это потребности гуманитарного характера, опять же из-за вооруженной агрессии российской федерации — в ее активной фазе множество наших сограждан оказались за границей. Они болеют, они умирают за границей, соответственно гуманитарная потребность таким образом выезжать», — сказал чиновник.
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Кроме того, Немчинов отметил, что украинская медицинская система «прежде всего сейчас настроена на лечение наших воинов». И служащие органов местного самоуправления в случае болезни тоже могут выехать на лечение за границу.

Справка Finance.ua:

  • ранее СНБО принял решение, ограничивающее выезд должностных лиц за границу без цели государственной важности;
  • президент подписал указ о введении в действие соответствующего решения;
  • Кабинету Министров было поручено разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка;
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что любой выезд украинских чиновников за границу должен производиться исключительно по решению Совета национальной безопасности и обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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