Пограничники рассказали, как действует норма о запрете выезда для госслужащих — Finance.ua
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Пограничники рассказали, как действует норма о запрете выезда для госслужащих

Казна и Политика
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Запрет на выезд госслужащим действует, пограничникам продолжают поступать списки лиц, к которым это относится.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Та информация, которая к нам уже поступила, есть у инспекторов ГНСУ на государственной границе, и мы продолжаем ожидать, что все пришлют такие данные...»
(на уточняющий вопрос, о скольких человеках может идти речь) Конечно, это тысячи. Но сказать, что это 10 тысяч или 15 — мы этого не можем.
Норма, внесенная правительством, вступила в силу и уже действует. Конечно, мы продолжаем ожидать от всех информацию, которую правительство определило предоставить в администрацию ГНСУ.
«Однако подчеркиваю, это и вопросы контроля, и вопросы ответственности должностных лиц, подпадающих под этот перечень. Если пограничники на границе установят, что такое лицо подпадает под перечень, определенный Кабмином, даже если еще нет списков, то может быть принято решение об отказе в пересечении государственной границы, если этот человек следует не в служебных целях, то есть в командировку, и не подпадает под другие исключения по поводу посещения детей, лечения или смерти близких лиц», — сказал он.
Демченко также отметил, что в настоящее время пограничники получают много запросов о разъяснении, подпадает ли тот или иной человек под эти новые ограничения. В то же время, по словам спикера, ГНСУ не в праве давать такие разъяснения, поскольку именно правительство определило перечень категорий этих лиц. Министерства, ведомства и государственные органы должны сами определиться, кто подпадает под эти ограничения и предоставить пограничникам такую информацию.
По материалам:
Економічна Правда
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