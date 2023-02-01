Можно ли забронировать ФЛП — ответ Минэкономики — Finance.ua
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Можно ли забронировать ФЛП — ответ Минэкономики

Казна и Политика
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Можно ли забронировать ФЛП — ответ Минэкономики
Можно ли забронировать ФЛП — ответ Минэкономики
В Украине можно забронировать 50 и более процентов работников, в том числе и ФЛП. Главное — сформировать аргументацию, которая будет отвечать критериям, которые определили центральные органы исполнительной власти.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко на брифинге.

Как забронировать ФЛП

Фоменко напомнил, что с 31 января постановление 194, определявшее критерии для бронирования ФЛП и других работников согласно определению определенных ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти) и по согласованию Генштаба и Минобороны, было аннулировано. Однако забронировать работников пока все же возможно.
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Согласно процедуре, нужно обратиться в ОВА или в отраслевой центральный орган исполнительной власти. Также, чтобы забронировать работника, нужно соответствовать определенным критериям:
  • не иметь налоговой задолженности;
  • средний уровень зарплаты должен составлять не ниже установленного уровня по региону;
  • иметь определение, что это критически важно для функционирования региона, или предоставление каких-либо уникальных функций.
Далее ЦОИВ или ОВА определяют, что такой ФЛП важен, и подают на согласование Генштаба.
«То есть ответ — да, возможно, и общим порядком это можно урегулировать», — констатирует Фоменко.
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«Мы проводили не раз консультации с бизнес-сообществом, с ассоциациями и были вопросы к тому, что раньше было предложение до 40%. Был вопрос, что иногда не совсем понятный отказ, или почему те или иные категории не бронируются. Поэтому была такая договоренность с Генштабом, из Минобороны, что 50% от общей численности военнообязанных — это то, что разрешается и урегулировано постановлением количество военнообязанных для бронирования», — подчеркнул Фоменко.
Вместе с тем, он подчеркивает, что если нет такой необходимости, то учитывается государственная позиция и бизнеса. Также можно бронировать и меньшее количество. Если есть критическая необходимость и соответствующий ЦОВВ или ОВА подтвердили то, что нужно более 50%, то предприятие могу забронировать большее количество работников.

Причины забронировать более 50% работников

Каждый руководитель предприятия сам формирует аргументацию, учитывая функционал и стоящие задачи, чтобы оно функционировало, увеличивало свою производственную и другую деятельность. Затем аргументация подается в ЦОИВ, или ОВА и если удовлетворяется, то подается на согласование Генштаба.
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«Здесь нет четко определенных критериев. В каждом случае — это отдельная будет дискуссия с соответствующим ЦОИВ или ОВА, почему именно. Например, могу привести предприятие топливно-энергетического комплекса. Мы все знаем нынешнюю ситуацию, что там работает большинство мужчин военнослужащих и там понимают, насколько это важно для обеспечения нашего государства и потребностей населения, поэтому там и будет приниматься решение об увеличении. И по другим направлениям это тоже возможно», — объясняет замминистра экономики.

Почему каждое предприятие само формирует аргументацию

Фоменко добавляет, что правительство отошло от полного перечня аргументации критичности предприятия. Поэтому это определяет соответствующий отраслевой ЦОИВ, или ОВА. В Министерстве пояснили, что это связано с тем, что эти органы больше знают ситуацию в своей области или своем регионе и могут принимать более взвешенные решения.
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«Потому что те критерии, которые важны для Минздрава, не важны для Мининфраструктуры. Поэтому каждый ЦОИВ сам будет определяться, какие критерии важности отнесения к критически важному функционированию экономики», — объясняет Фоменко.

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По материалам:
Телеканал 24
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