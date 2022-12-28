Забронированным от мобилизации сотрудникам планируют разрешить выезд за границу — Свириденко Сегодня 09:32 — Казна и Политика

В правительстве отказались от идеи «командировки» и планируют разрешить выезжать в командировку за границу всем забронированным от призыва мужчинам.

Об этом в интервью Forbes рассказала вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Свириденко рассказала, что реанимировать проект «ЄВідрядження» в следующем году нет смысла: «С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура „єВідрядження“ потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов».

«У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, сделок, участия в выставках и т.д.», — отметила она.

Новый закон о бронировании работников коснется работников органов государственной власти, местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования, а также предприятий и учреждений, которым установлены мобилизационные задачи.

В перечень также входят предприятия, производящие товары, выполняющие работы и услуги, необходимые для обеспечения потребностей армии; предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

«В настоящее время Министерство экономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. В настоящее время он находится на согласовании. С учетом того, что этот вопрос важный, чувствительный и дискуссионный, он требует согласования позиций и нахождения баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас эта дискуссия в самом разгаре», — рассказала министр.

Напомним, Верховная Рада продлила срок действия в Украине военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

Слово і Діло По материалам:

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