Забронированным от мобилизации сотрудникам планируют разрешить выезд за границу — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Забронированным от мобилизации сотрудникам планируют разрешить выезд за границу — Свириденко

Казна и Политика
89
В правительстве отказались от идеи «командировки» и планируют разрешить выезжать в командировку за границу всем забронированным от призыва мужчинам.
Об этом в интервью Forbes рассказала вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
Свириденко рассказала, что реанимировать проект «ЄВідрядження» в следующем году нет смысла: «С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура „єВідрядження“ потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов».
«У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, сделок, участия в выставках и т.д.», — отметила она.
Новый закон о бронировании работников коснется работников органов государственной власти, местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования, а также предприятий и учреждений, которым установлены мобилизационные задачи.
В перечень также входят предприятия, производящие товары, выполняющие работы и услуги, необходимые для обеспечения потребностей армии; предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
Место для вашей рекламы
«В настоящее время Министерство экономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. В настоящее время он находится на согласовании. С учетом того, что этот вопрос важный, чувствительный и дискуссионный, он требует согласования позиций и нахождения баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас эта дискуссия в самом разгаре», — рассказала министр.
Напомним, Верховная Рада продлила срок действия в Украине военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.