Порядок бронирования госслужащих и работников предприятий — постановление Кабмина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Порядок бронирования госслужащих и работников предприятий — постановление Кабмина

Личные финансы
7
Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года.
Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации. Она не может превышать:
  1. срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
  2. шесть месяцев — для военнообязанных, работающих:
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, производят работы и выполняют услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Место для вашей рекламы
Руководители органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций отвечают за включение военнообязанных работников в списки, а также за соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.
В органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, количество военнообязанных, подлежащих бронированию и занимающих должности, должно составлять 50% от количества военнообязанных — за исключением руководящего звена.
Бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности подлежат:
  • военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий «А» и «Б»,
  • руководители министерств и их заместители,
  • руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители,
  • руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб.
В органах местного самоуправления военнообязанные, занимающие должности 1-4 категорий должностей, подлежат бронированию независимо от звания, возраста и специальности. Среди должностных лиц 5-7 категорий бронирования возможно для 50% военнообязанных.
Читайте также
Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), также должны забронировать 50% своих военнообязанных работников. В случае обоснованной потребности количество забронированных может превышать 50%.
Военнообязанные руководители и их заместители в таких предприятиях, учреждениях или организациях, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
К предприятиям ТЭК не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию.
Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, должны забронировать 50% количества военнообязанных, а в случае обоснованной потребности — и более.
Читайте также
Руководители этих предприятий, их заместители, а также работники предприятий ТЭК, перечень которых утверждает Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
Предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, должны забронировать 50% военнообязанных работников, но могут и более.
Обязательно бронируются руководители и заместители руководителей таких предприятий, работники сферы ТЭК, а также работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений, представительств донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты. за средства международных партнеров, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Списки представляются в соответствующие органы и согласовываются с Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, Службой внешней разведки), а те отправляют их Минэкономики, которое выдает окончательные документы о бронировании.
Бронирования, уже предоставленные работнику по старой процедуре, будут действительны в течение срока, на который они были предоставлены.
В случае потери оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана и т.п.) отсрочка аннулируется.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.