Порядок бронирования госслужащих и работников предприятий — постановление Кабмина Сегодня 11:00 — Личные финансы

Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года.

Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации. Она не может превышать:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; шесть месяцев — для военнообязанных, работающих:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, производят работы и выполняют услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Руководители органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций отвечают за включение военнообязанных работников в списки, а также за соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

В органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, количество военнообязанных, подлежащих бронированию и занимающих должности, должно составлять 50% от количества военнообязанных — за исключением руководящего звена.

Бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности подлежат:

военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий «А» и «Б»,

руководители министерств и их заместители,

руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители,

руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб.

В органах местного самоуправления военнообязанные, занимающие должности 1-4 категорий должностей, подлежат бронированию независимо от звания, возраста и специальности. Среди должностных лиц 5-7 категорий бронирования возможно для 50% военнообязанных.

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Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), также должны забронировать 50% своих военнообязанных работников. В случае обоснованной потребности количество забронированных может превышать 50%.

Военнообязанные руководители и их заместители в таких предприятиях, учреждениях или организациях, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

К предприятиям ТЭК не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, должны забронировать 50% количества военнообязанных, а в случае обоснованной потребности — и более.

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Руководители этих предприятий, их заместители, а также работники предприятий ТЭК, перечень которых утверждает Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, должны забронировать 50% военнообязанных работников, но могут и более.

Обязательно бронируются руководители и заместители руководителей таких предприятий, работники сферы ТЭК, а также работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений, представительств донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты. за средства международных партнеров, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Списки представляются в соответствующие органы и согласовываются с Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, Службой внешней разведки), а те отправляют их Минэкономики, которое выдает окончательные документы о бронировании.

Бронирования, уже предоставленные работнику по старой процедуре, будут действительны в течение срока, на который они были предоставлены.

В случае потери оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана и т.п.) отсрочка аннулируется.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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