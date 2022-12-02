Новые правила бронирования от мобилизации вступили в силу — Finance.ua

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Новые правила бронирования от мобилизации вступили в силу

Казна и Политика
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Новые правила бронирования от мобилизации вступили в силу
Новые правила бронирования от мобилизации вступили в силу
Вступил в силу Закон Украины № 2732-ІХ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Закон расширяет список военнообязанных, подлежащих бронированию.
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Закон предусматривает бронирование работающих военнообязанных:
  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доведенных мобилизационных задач (заказов);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабинетом Министров.
Расширение перечня возможностей для бронирования, кроме предусматривающих наличие мобилизационных задач, начнет действовать только после того, как будет разработан и одобрен Правительством отдельный порядок, определяющий эти критерии.
К тому времени будет действовать порядок, определенный постановлением Кабинета Министров от 3 марта 2022 г. № 194, который предусматривает наличие мобилизационной задачи.

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По материалам:
Finance.ua
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