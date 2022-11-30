В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить — Finance.ua
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В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить

Казна и Политика
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В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить
В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить
В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Минобороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии.
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«В связи с чем прошу учесть такие моменты. Первое. Все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не надо волноваться, никого не забудут и не упустят. Министерство обороны отработает в синергии с другими ведомствами, прежде всего, с нашими коллегами из Министерства ветеранов. Второе. За 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени. Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать. Третье. Министерством обороны разработан алгоритм получения статуса УБД. Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Сейчас он также доводится до исполнения в войсках», — заявил Резников.
Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в системе Минобороны, включающей ВСУ, ГУР МО и ДССТ, будет создано 18 комиссий.
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Эти комиссии уже формируются и приступят к работе ориентировочно с 1 декабря. После этого стартует работа по документам.
Получить статус УБД можно тремя способами:
  • оп обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;
  • по личному обращению военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;
  • по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
«Подготовка необходимых документов и обеспечение социальных гарантий нашим воинам — это обязанность государства. Министерство обороны в рамках компетенции его выполнит», — добавил Резников.
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Также он добавил, что процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, «чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически „обороняли котлы“ в глубоком тылу».
«Минобороны успешно организовало и производит выплату ежемесячного денежного довольствия и дополнительные выплаты сотням тысяч военнослужащих. Первый месяц было непросто, затем процесс был налажен», — напомнил министр обороны.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Finance.ua
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