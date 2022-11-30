В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить — Finance.ua

В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить Вчера 11:02 — Казна и Политика

В Украине с 1 декабря будут оформлять статус УБД в войне с россией: как получить

В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Минобороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии.

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«В связи с чем прошу учесть такие моменты. Первое. Все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не надо волноваться, никого не забудут и не упустят. Министерство обороны отработает в синергии с другими ведомствами, прежде всего, с нашими коллегами из Министерства ветеранов. Второе. За 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени. Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать. Третье. Министерством обороны разработан алгоритм получения статуса УБД. Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Сейчас он также доводится до исполнения в войсках», — заявил Резников.

Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в системе Минобороны, включающей ВСУ, ГУР МО и ДССТ, будет создано 18 комиссий.

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Эти комиссии уже формируются и приступят к работе ориентировочно с 1 декабря. После этого стартует работа по документам.

Получить статус УБД можно тремя способами:

оп обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;

по личному обращению военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;

по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Подготовка необходимых документов и обеспечение социальных гарантий нашим воинам — это обязанность государства. Министерство обороны в рамках компетенции его выполнит», — добавил Резников.

Также он добавил, что процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, «чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически „обороняли котлы“ в глубоком тылу».

«Минобороны успешно организовало и производит выплату ежемесячного денежного довольствия и дополнительные выплаты сотням тысяч военнослужащих. Первый месяц было непросто, затем процесс был налажен», — напомнил министр обороны.

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