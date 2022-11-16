Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий — Finance.ua

Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий

В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, изменениями в Постановление КМУ № 413 регулируются порядок и процедура предоставления статуса УБД украинским гражданам, вставшим на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения россии, с 24 февраля 2022 года.

Так, условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части (учреждения, заведения) боевых задач.

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При этом не устанавливаются требования к количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий.

Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащим являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):

боевых донесений;

журналов боевых действий (оперативные задачи, ведение оперативной обстановки);

вахтенных журналов;

полетных листов;

материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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