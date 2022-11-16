Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий — Finance.ua

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Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий

Казна и Политика
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Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий
Расширен список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий
В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В частности, изменениями в Постановление КМУ № 413 регулируются порядок и процедура предоставления статуса УБД украинским гражданам, вставшим на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения россии, с 24 февраля 2022 года.
Так, условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части (учреждения, заведения) боевых задач.
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При этом не устанавливаются требования к количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий.
Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащим являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):
  • боевых донесений;
  • журналов боевых действий (оперативные задачи, ведение оперативной обстановки);
  • вахтенных журналов;
  • полетных листов;
  • материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.
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Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько 🧐

По материалам:
Finance.ua
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