Пенсии участникам боевых действий: какие доплаты и надбавки предусмотрены — Finance.ua

Пенсии участникам боевых действий: какие доплаты и надбавки предусмотрены Сегодня 08:21 — Личные финансы

Пенсии участникам боевых действий: какие доплаты и надбавки предусмотрены

Мужчины и женщины, получившие статус участника боевых действий, имеют право на досрочный выход на пенсию в 55 лет и 50 лет при условии получения стажа не менее 25 и 20 лет соответственно. Также к пенсиям устанавливаются доплаты.

Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.

Размер пенсии участников боевых действий согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (статья 12 Закона Украины № 3551);

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны»);

ежемесячная государственная адресная помощь в размере, которого не хватает до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 года № 656 «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий»).

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