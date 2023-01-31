Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм — Finance.ua

Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм Сегодня 19:06 — Личные финансы

Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм

На днях правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков опубликовал алгоритм для IT-компаний: что делать, чтобы забронировать специалистов. Приводим его ниже.

Какие IT-компании могут бронировать специалистов

Чтобы бронировать IT-специалистов, компания должна отвечать хотя бы трем из следующих критериев:

имеет статус резидента «Дія City»;

не имеет долгов по выплате ЕСВ;

выплатила более 1,5 млн евро налогов в течение года (кроме таможенных платежей);

имеет более 32 млн евро поступлений за последний год (кроме кредитов и ссуд);

важна для национальной экономики или нужд территориальной громады;

имеет среднюю зарплату не менее средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года.

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Компания может забронировать до 50% военнообязанных работников от их количества на дату подачи списка. Руководители предприятий и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности.

Как забронировать специалистов

Если компания является резидентом «Дія City», это ей дополнительный плюс к ее «критичности» для отрасли и возможности бронировать специалистов. В обоих случаях (и для резидентов, и для нерезидентов «Дія City») алгоритм почти одинаков:

Обратиться в Минцифры;

для компании-резидента «Дія City» это — ходатайство о признании ее критически важной;

для компании-нерезидента, кроме ходатайства, нужно еще и указать свое соответствие критериям критичности (приведены в предыдущем разделе).

Минцифры проверяет ходатайство на соответствие критериям и принимает решение (можно ли признать компанию критической или нет).

Если компанию сочли критической, она обращается в Минцифры с письмом-обоснованием и списком военнообязанных.

Министерство согласовывает этот список с Генштабом.

Минэкономики издает приказ о бронировании.

Компания организует выдачу работникам выписок о бронировании.

Раз в квартал компания отчитывается Минцифры о количестве забронированных.

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