Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм — Finance.ua
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Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм

Личные финансы
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Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм
Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм
На днях правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков опубликовал алгоритм для IT-компаний: что делать, чтобы забронировать специалистов. Приводим его ниже.

Какие IT-компании могут бронировать специалистов

Чтобы бронировать IT-специалистов, компания должна отвечать хотя бы трем из следующих критериев:
  • имеет статус резидента «Дія City»;
  • не имеет долгов по выплате ЕСВ;
  • выплатила более 1,5 млн евро налогов в течение года (кроме таможенных платежей);
  • имеет более 32 млн евро поступлений за последний год (кроме кредитов и ссуд);
  • важна для национальной экономики или нужд территориальной громады;
  • имеет среднюю зарплату не менее средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года.
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Компания может забронировать до 50% военнообязанных работников от их количества на дату подачи списка. Руководители предприятий и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности.

Как забронировать специалистов

Если компания является резидентом «Дія City», это ей дополнительный плюс к ее «критичности» для отрасли и возможности бронировать специалистов. В обоих случаях (и для резидентов, и для нерезидентов «Дія City») алгоритм почти одинаков:
  • Обратиться в Минцифры;
  • для компании-резидента «Дія City» это — ходатайство о признании ее критически важной;
  • для компании-нерезидента, кроме ходатайства, нужно еще и указать свое соответствие критериям критичности (приведены в предыдущем разделе).
  • Минцифры проверяет ходатайство на соответствие критериям и принимает решение (можно ли признать компанию критической или нет).
  • Если компанию сочли критической, она обращается в Минцифры с письмом-обоснованием и списком военнообязанных.
  • Министерство согласовывает этот список с Генштабом.
  • Минэкономики издает приказ о бронировании.
  • Компания организует выдачу работникам выписок о бронировании.
  • Раз в квартал компания отчитывается Минцифры о количестве забронированных.

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По материалам:
Ain.Ua
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