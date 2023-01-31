Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм — Finance.ua

Как IT-компании забронировать специалиста от мобилизации: алгоритм
На днях правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков опубликовал алгоритм для IT-компаний: что делать, чтобы забронировать специалистов. Приводим его ниже.
Какие IT-компании могут бронировать специалистов
Чтобы бронировать IT-специалистов, компания должна отвечать хотя бы трем из следующих критериев:
- имеет статус резидента «Дія City»;
- не имеет долгов по выплате ЕСВ;
- выплатила более 1,5 млн евро налогов в течение года (кроме таможенных платежей);
- имеет более 32 млн евро поступлений за последний год (кроме кредитов и ссуд);
- важна для национальной экономики или нужд территориальной громады;
- имеет среднюю зарплату не менее средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года.
Компания может забронировать до 50% военнообязанных работников от их количества на дату подачи списка. Руководители предприятий и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности.
Как забронировать специалистов
Если компания является резидентом «Дія City», это ей дополнительный плюс к ее «критичности» для отрасли и возможности бронировать специалистов. В обоих случаях (и для резидентов, и для нерезидентов «Дія City») алгоритм почти одинаков:
- Обратиться в Минцифры;
- для компании-резидента «Дія City» это — ходатайство о признании ее критически важной;
- для компании-нерезидента, кроме ходатайства, нужно еще и указать свое соответствие критериям критичности (приведены в предыдущем разделе).
- Минцифры проверяет ходатайство на соответствие критериям и принимает решение (можно ли признать компанию критической или нет).
- Если компанию сочли критической, она обращается в Минцифры с письмом-обоснованием и списком военнообязанных.
- Министерство согласовывает этот список с Генштабом.
- Минэкономики издает приказ о бронировании.
- Компания организует выдачу работникам выписок о бронировании.
- Раз в квартал компания отчитывается Минцифры о количестве забронированных.
Сколько зарабатывают военные: зарплаты в условиях войны
Поделиться новостью