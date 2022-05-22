Выделяется ли помощь по беременности и родам в условиях военного положения: разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Выделяется ли помощь по беременности и родам в условиях военного положения: разъяснение Гоструда

Сегодня 11:29Личные финансы
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Выделяется ли помощь по беременности и родам в условиях военного положения: разъяснение ГострудаВыделяется ли помощь по беременности и родам в условиях военного положения: разъяснение Гоструда
Управление Гоструда в Хмельницкой области объяснило, выделяется ли помощь по беременности и родам в условиях военного положения.
«В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объекте критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Согласно статье 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», за период отпуска по беременности и родам застрахованному лицу предоставляется помощь по беременности и родам в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода).
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Основанием для назначения помощи по беременности и родам является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается по месту наблюдения за беременной женщиной в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.

Куда нужно обращаться?

Пособие по беременности и родам должны выплатить по месту работы. Для этого необходимо предоставить листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Кроме того, нужно написать заявление, где указать, с какого дня вы намерены уйти в отпуск (но не раньше дня, которым открыт больничный).
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В случае, если у женщины есть несколько мест работы, она имеет право на помощь и по совместительству — туда ей необходимо принести копию листка нетрудоспособности, заверенную подписью руководителя и печатью по основному месту работы, справку о средней заработной плате по основной работе и также написать заявление.

Размер помощи

Размер помощи рассчитывает бухгалтерия предприятия. Если в общем, то сначала определяют среднедневной заработок женщины за последние 12 месяцев перед месяцем выхода в декретный отпуск. Детальнее о расчетах можно узнать по ссылке в разъяснении Минсоцполитики.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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