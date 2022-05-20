В «Укрпочте» рассказали о новом способе выплат беженцам в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Укрпочте» рассказали о новом способе выплат беженцам в Украине

Сегодня 12:39Казна и Политика
13
«Укрпочта» в сотрудничестве с «Укрзализныцей» предоставит беженцам денежные выплаты от государства прямо на вокзале.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«Отныне украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации. Для этого «Укрзализныця» передает данные по своим эвакуационным рейсам работникам «Укрпочты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выдачу наличных проводит «Укрпочта» непосредственно на территории железнодорожного вокзала во Львове. Вскоре подключатся вокзалы Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.
Сведения о выплате пособия работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, где следует указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются «Укрпочте», которая к моменту прибытия эвакуационного поезда на вокзал города-назначения организует все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.
Место для вашей рекламы
«Начиная с 17 мая работники „Укрпочты“ на территории центрального железнодорожного вокзала Львова ежедневно производят денежные выплаты пассажирам двух эвакуационных поездов. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн», — добавили в пресс-службе .
Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн — на каждого ребенка или лицо с инвалидностью.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.