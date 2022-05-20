В «Укрпочте» рассказали о новом способе выплат беженцам в Украине — Finance.ua

В «Укрпочте» рассказали о новом способе выплат беженцам в Украине

Сегодня 12:39 — Казна и Политика

«Укрпочта» в сотрудничестве с «Укрзализныцей» предоставит беженцам денежные выплаты от государства прямо на вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Отныне украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации. Для этого «Укрзализныця» передает данные по своим эвакуационным рейсам работникам «Укрпочты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выдачу наличных проводит «Укрпочта» непосредственно на территории железнодорожного вокзала во Львове. Вскоре подключатся вокзалы Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.

Сведения о выплате пособия работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, где следует указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются «Укрпочте», которая к моменту прибытия эвакуационного поезда на вокзал города-назначения организует все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.

«Начиная с 17 мая работники „Укрпочты“ на территории центрального железнодорожного вокзала Львова ежедневно производят денежные выплаты пассажирам двух эвакуационных поездов. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн», — добавили в пресс-службе .

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев : по 2 тыс. грн от правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн — на каждого ребенка или лицо с инвалидностью.

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