Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс — Bloomberg — Finance.ua
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Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс — Bloomberg

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Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс — Bloomberg
Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс — Bloomberg
После восьми лет националистской линии и регулярных нападок на ЕС польская партия «Право и справедливость», похоже, идет к поражению на выборах, что положит конец долгой теме популизма и раздора.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным экзит-полла, оппозиция на пути к большинству, а «Гражданская платформа», возглавляемая бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, получила 32% голосов на фоне рекордной явки избирателей.
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Альянс «Третий путь» получил 13%, а Левая партия — 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 460 депутатов.
В случае подтверждения результат создаст возможности для ЕС, отмечает Bloomberg.

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«Прежде всего, Польша будет стремиться высвободить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы. Кроме того, существует перспектива изоляции венгерского Орбана, еще одного популиста, который до этого был защищен своим альянсом с партией «Право и справедливость» , — пишет агентство.
Отметим, польское агентство Ipsos обнародовало обновленные результаты опроса на выходе из избирательных участков, проведенного на парламентских выборах в Польше, что подтверждает высокие результаты оппозиционных партий и формальную победу правящей партии.
По материалам:
Економічна Правда
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