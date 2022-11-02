Выбираем криптомонету для инвестиций: на что обращать внимание — Finance.ua

Выбираем криптомонету для инвестиций: на что обращать внимание
Несмотря на некоторые риски, инвесторы оценивают криптовалюту как привлекательный класс активов. Объяснение этому достаточно простое — криптовалюты могут разнообразить инвестиционный портфель, а волатильность цен — принести значительные прибыли.
Однако каждая монета имеет свои технические характеристики, и чтобы подобрать качественную и ценную монету, нужно немного времени и определенных навыков.
Перед началом анализа нужно выбрать платформу, где можно анализировать разные криптовалюты. Самыми популярными являются 2 следующие платформы: CoinMarketCap и CoinGeko. Здесь можно найти все, что может понадобиться для анализа криптовалюты: цена монет, графики, объемы торгов, рыночная капитализация.
Эксперты советуют поделить анализ крипты на 3 этапа:
- изучить техническую сторону монеты,
- проанализировать ее рыночные показатели,
- определить полезность валюты в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Технический анализ
Каждая криптомонета должна иметь свой сайт, и это обязательно. Ведь именно на сайте вы сможете подробно изучить все данные о ней.
Основное, на что нужно обратить внимание:
- сайт должен быть легким для восприятия, четким и не содержать ошибок;
- на сайте должны быть прописаны цели криптопроекта;
- должна быть информация о команде разработчиков;
- а также должно быть в свободном доступе White Paper.
Где лучше хранить криптовалюту
Белая книга (с англ. white paper. — Ред.) — это официальный документ, который содержит основную информацию о криптомонете или проекте. И описывает цели и стратегии использования криптовалюты. То есть это такой гайд: каким образом будет использоваться валюта, и для чего она была создана.
Отсутствие белой книги является серьезной проблемой, а любая надежная белая книга не должна содержать орфографических и грамматических ошибок.
Рыночные показатели как основа анализа криптовалюты
Для анализа любой криптомонеты (для начала) достаточно будет уметь оценивать три наиболее распространенных показателя:
- рыночная капитализация (Market Cap);
- объем торгов (Volume);
- предложение в обращении (Circulating Supply).
Рыночная капитализация криптовалют рассчитывается путем умножения цены криптовалют на общее количество монет или токенов в обращении.
Как правило, безопаснее инвестировать в криптовалюты с высокой рыночной капитализацией (более 1 миллиарда долларов США. — Ред.). Но помните, что некоторые криптовалюты с высокой рыночной капитализацией все еще имеют высокий риск, поэтому оценивать потенциал стоимости только по рыночной капитализации не рекомендуется.
Еще один показатель, на который стоит обратить внимание, — это объем торгов монетой. Этот показатель свидетельствует о том, сколько криптовалюты было продано в течение определенного периода времени.
Большой объем означает, что многие инвесторы покупают и продают, что приводит к большей ликвидности и стабильности цен.
Также важно смотреть на предложение в обращении и общее предложение криптпроекта по максимальному предложению.
Предложение в обращении определяет, сколько единиц этой криптовалюты «крутится» на рынке в любой момент времени. Общее предложение — это общее количество монет или токенов, созданных, но не учитывающих монеты, которые были сожжены или уничтожены. В то время как максимальное предложение касается всех монет, которые когда-либо появятся.
Bitcoin является хорошим ориентиром — общее предложение Bitcoin составляет всего 21 миллион, в то время как сейчас в обращении около 19 миллионов.
Больше подробностей о том, на что следует обращать внимание при выборе криптомонет для инвестирования, а также объяснения, почему «хайповые» монеты не всегда приносят прибыль — читайте в статье по ссылке ниже.
Вложить средства в крипту: на какие показатели криптомонет следует обращать внимание
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