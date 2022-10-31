Эксперт спрогнозировал рост капитализации рынка криптовалют до $300 трлн — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал рост капитализации рынка криптовалют до $300 трлн Сегодня 21:31 — Финтех и Карты

Эксперт спрогнозировал рост капитализации рынка криптовалют до $300 трлн

Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал допустил рост капитализации рынка цифровых активов до $300 трлн в ближайшие 10–15 лет.

По его словам, капитализация практически всех финансовых рынков составляет от $200 трлн до $300 трлн. Пал считает, что в будущем криптовалюты тоже достигнут этого уровня в рамках «самого быстрого и масштабного роста» в истории.

Прогноз эксперта основан на объеме активности вокруг индустрии цифровых активов и Web3. Пал также отметил приток венчурных инвестиций в размере $60 млрд за последние 18 месяцев.

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Он уверен, что рыночная капитализация криптовалют взлетит сразу после окончания макроэкономических потрясений. По мнению эксперта, в ближайшие 6–12 месяцев в криптоиндустрии появится много новых продуктов.

Ранее глава управляющей компании ARK Invest Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации биткоина до $4,5 трлн.

Большинство опрошенных MLIV Pulse криптовалютных инвесторов ожидают, что до конца 2022 года цифровое золото будет торговаться в диапазоне $17 600–25 000.

Forklog По материалам:

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