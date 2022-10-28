Турция запустит государственную криптовалюту уже в 2023 году — Finance.ua
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Турция запустит государственную криптовалюту уже в 2023 году

Финтех и Карты
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Турция запустит государственную криптовалюту уже в 2023 году
Турция запустит государственную криптовалюту уже в 2023 году
Центральный банк Турции (TCMB) планирует запустить государственную криптовалюту уже в 2023 году — об этом стало известно из годового плана президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, представленного Управлением стратегии и бюджета Турции.
Как сообщили представители TCMB, цифровая лира интегрируется с системой идентификации и платежной системой FAST. Разработкой, исследованием и тестированием CBDC будет заниматься Центральный банк в сотрудничестве с Минфином и Научно-техническим исследовательским институтом Турции.
О возможности выпуска CBDC в правительстве Турции говорили еще в сентябре прошлого года. Тогда предполагалось, что национальная криптовалюта дополнит существующую инфраструктуру и поможет стране бороться с кризисом.
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Так, в июле уровень инфляции в Турции достиг наивысшего показателя за 24 года и составил более 78% за год. Именно поэтому граждане страны стали активнее инвестировать собственные сбережения в криптовалюты, таким образом надеясь защитить собственное финансовое положение.
Напомним, в начале августа правоохранительные органы Албании задержали крупнейшего турецкого криптовалютного преступника, основателя фейковой турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Мошенник сбежал из Турции в марте 2021 года, прихватив с собой $2 миллиарда клиентских средств. Перед замораживанием счетов компании услугами биржи пользовалось более 400 000 клиентов, а дневной объем продаж превышал полмиллиарда долларов. В апреле стало известно, что турецкий прокурор требует от суда заключения 21 члена команды Thodex и его основателя на общий срок в 40 тысяч лет.
По материалам:
noworries
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