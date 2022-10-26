В Японии протестируют банковские карты с доступом к CBDC — Finance.ua

В Японии протестируют банковские карты с доступом к CBDC 26.10.2022, 00:21 — Финтех и Карты

В Японии протестируют банковские карты с доступом к CBDC

24 октября Японское кредитное бюро (JCB) объявило о запуске теста инфраструктурного проекта по внедрению CBDC. Его суть — подготовить национальную финансовую систему для внедрения цифровой иены, которую разрабатывает Банк Японии.

JCB можно назвать аналогом MasterCard. Компания является оператором банковских карт и новый проект направлен на подготовку системы к интеграции CBDC.

Бюро разработает и внедрит аналог цифровой валюты в уже функционирующую систему. Компания хочет проверить, можно ли с помощью банковских карт рассчитываться в CBDC.

Основной упор в исследовании сделают на розничных транзакциях. Так, например, в список тестовых организаций попал один из ресторанов Токио. В нем можно будет рассчитаться аналогом цифровой иены с карты JCB.

Если система покажет хорошие результаты, не исключено, что со временем Бюро запустит розничную CBDC для своих клиентов. Однако когда именно это произойдет, пока не известно.

Цифровая иена

В октябре прошлого года глава Центробанка Японии заявил, что проект национальной CBDC близок к завершению. Позже, уже в апреле, он подтвердил планы по запуску проекта, отметив, что цифровая иена станет многофункциональным платежным инструментом.

Но уже в августе Центробанк заявил, что замораживает разработку инфраструктуры под CBDC. Причиной тому стал слабый интерес общественности на фоне других альтернатив в сфере безналичных расчетов.

Работы над цифровой йеной продолжаются, но уже не в таком темпе, как годом ранее. Несмотря на это проект от JCB показывает, что правительство Японии все еще рассчитывает запустить национальную CBDC, причем в не столь отдаленном будущем.

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