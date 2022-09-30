Основатель Cardano назвал CBDC «самой опасной инновацией» — Finance.ua

Основатель Cardano назвал CBDC «самой опасной инновацией» Сегодня 04:11 — Финтех и Карты

Основатель Cardano назвал CBDC «самой опасной инновацией»

Основатель Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон не является поклонником цифровых валют центральных банков (CBDC) и даже видит в них угрозу.

В недавнем интервью Cheeky Crypto Хоскинсон заявил , что CBDC — это «самая опасная инновация, которую когда-либо видели в денежно-кредитной политике».

"CBDC ... это не криптовалюта. Эти цифровые валюты банков могут работать на основе блокчейна, но я никогда в жизни не поддержу систему, в которой мы передаем неограниченную монополию кому-то в один момент, чтобы кто-нибудь имел полный контроль над вашей финансовой автономией и вашим экономическим доступом.

Просто в качестве примера того, что можно было бы сделать: Представим, что есть страна, я не буду называть ее название. И в этой стране идет гражданская война между двумя этническими группами. Так что вполне возможно, если в стране есть CBDC, то партия большинства — руководящая правительством, подавляющим другую группу — может просто сказать: «Знаете что, мы просто заблокируем все деньги для представителей этого этнического меньшинства». Просто заблокируем. Они проснутся с пустыми кошельками", — сказал Хоскинсон.

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Основатель Cardano также считает, что постоянный контроль за транзакциями CBDC может разрушить конфиденциальность человека и сделать его уязвимым к цензуре и притеснениям, если он когда-нибудь приобретет вещи, которые считаются неодобренными правительством ее страны.

cryptomisto По материалам:

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