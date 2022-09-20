Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности — Finance.ua

Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности Сегодня 03:12 — Финтех и Карты

Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности

Основатель криптовалютной компании MicroStrategy Майкл Сейлор продолжает эпатировать на теме Bitcoin.

«Если вы владеете недвижимостью в Африке, никто не захочет арендовать ее у вас, если люди живут в Лондоне. Но если у вас есть миллиард долларов в Bitcoin, вы можете ссудить их или отдать в аренду кому угодно в мире», — заявил Сейлор во время мероприятия Australia Crypto Convention, говоря о базовом механизме консенсуса подтверждения работы (PoW).

Сейлор отметил высокие затраты на обслуживание и налоги, связанные с владением недвижимостью. Экс-глава MicroStrategy отметил, что в случае владения виртуальными биткоинами таких проблем не будет возникать.

«Bitcoin — это собственность, которую вы можете приобрести небольшими частями и которые вы можете носить с собой где угодно. Вы можете подарить их своим детям или внукам. И через 250 лет, может быть, ваша семья все еще будет владеть этой собственностью», — пояснил он.

Читайте также Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin

По словам Сейлора, только такие лица, как король Чарльз III, имеют право передавать свое состояние, не беспокоясь о налогообложении, «если это не Bitcoin». Предприниматель подчеркнул, что сеть Bitcoin не взламывали уже более 13 лет и сейчас она «самая безопасная сеть в мире».

На прошлой неделе компания MicroStrategy подала заявку на продажу акций на полмиллиарда долларов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания будет использовать выручку от продажи акций, чтобы купить больше BTC. MicroStategy является крупнейшим институциональным инвестором в Bitcoin с более чем 129 000 BTC в своем активе. Всего через месяц после того, как генеральный директор компании Майкл Сейлор ушел в отставку, и через неделю после того, как генеральный прокурор Вашингтона подал в суд на компанию и Сейлора за уклонение от уплаты налогов, компания перешла к покупке большего количества BTC.

Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.