Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности — Finance.ua
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Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности

Финтех и Карты
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Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности
Крупнейший владелец Bitcoin считает флагманскую криптовалюту лучше физической собственности
Основатель криптовалютной компании MicroStrategy Майкл Сейлор продолжает эпатировать на теме Bitcoin.
«Если вы владеете недвижимостью в Африке, никто не захочет арендовать ее у вас, если люди живут в Лондоне. Но если у вас есть миллиард долларов в Bitcoin, вы можете ссудить их или отдать в аренду кому угодно в мире», — заявил Сейлор во время мероприятия Australia Crypto Convention, говоря о базовом механизме консенсуса подтверждения работы (PoW).
Сейлор отметил высокие затраты на обслуживание и налоги, связанные с владением недвижимостью. Экс-глава MicroStrategy отметил, что в случае владения виртуальными биткоинами таких проблем не будет возникать.
«Bitcoin — это собственность, которую вы можете приобрести небольшими частями и которые вы можете носить с собой где угодно. Вы можете подарить их своим детям или внукам. И через 250 лет, может быть, ваша семья все еще будет владеть этой собственностью», — пояснил он.
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По словам Сейлора, только такие лица, как король Чарльз III, имеют право передавать свое состояние, не беспокоясь о налогообложении, «если это не Bitcoin». Предприниматель подчеркнул, что сеть Bitcoin не взламывали уже более 13 лет и сейчас она «самая безопасная сеть в мире».
На прошлой неделе компания MicroStrategy подала заявку на продажу акций на полмиллиарда долларов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания будет использовать выручку от продажи акций, чтобы купить больше BTC. MicroStategy является крупнейшим институциональным инвестором в Bitcoin с более чем 129 000 BTC в своем активе. Всего через месяц после того, как генеральный директор компании Майкл Сейлор ушел в отставку, и через неделю после того, как генеральный прокурор Вашингтона подал в суд на компанию и Сейлора за уклонение от уплаты налогов, компания перешла к покупке большего количества BTC.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

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По материалам:
noworries
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