Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin Сегодня 20:39 — Финтех и Карты

Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin

Криптовалютные эксперты платформы Contora, отслеживающей социальные и технологические показатели, назвали лучший криптовалютный проект по «развитию технологий» — Cardano (ADA).

По словам аналитиков, криптовалюте Cardano удалось оказаться на первом месте благодаря активному развитию, поддержке со стороны пользователей и предстоящему обновлению хардфорка Vasil. Переход Cardano на Vasil состоится 22 сентября, это называют одним из центральных криптовалютных событий.

Форк существенно улучшит работу всей сети Cardano вместе с оптимизацией смарт-контрактов и DApps. На момент написания новости ADA торгуется по $0,48.

Интересно, что участники криптовалютного сообщества ожидают, что стоимость ADA вырастет примерно на 35% к концу сентября благодаря хардфорку. Об этом стало известно из голосования, проведенного на CoinMarketCap — почти 14 000 пользователей предположили, что ADA будет торговаться на уровне $0,62.

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noworries По материалам:

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