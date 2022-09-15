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Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin

Финтех и Карты
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Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin
Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin
Криптовалютные эксперты платформы Contora, отслеживающей социальные и технологические показатели, назвали лучший криптовалютный проект по «развитию технологий» — Cardano (ADA).
По словам аналитиков, криптовалюте Cardano удалось оказаться на первом месте благодаря активному развитию, поддержке со стороны пользователей и предстоящему обновлению хардфорка Vasil. Переход Cardano на Vasil состоится 22 сентября, это называют одним из центральных криптовалютных событий.
Эксперты назвали лучший криптовалютный проект — это не Bitcoin
Форк существенно улучшит работу всей сети Cardano вместе с оптимизацией смарт-контрактов и DApps. На момент написания новости ADA торгуется по $0,48.
Интересно, что участники криптовалютного сообщества ожидают, что стоимость ADA вырастет примерно на 35% к концу сентября благодаря хардфорку. Об этом стало известно из голосования, проведенного на CoinMarketCap — почти 14 000 пользователей предположили, что ADA будет торговаться на уровне $0,62.
Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко начать путь в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их сделкам.

Легкий и понятный путь к крипте

По материалам:
noworries
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