ВВС США планируют построить флот беспилотников с ИИ на $6 млрд — Finance.ua

ВВС США планируют построить флот беспилотников с ИИ на $6 млрд 01.09.2023, 01:01 — Технологии&Авто

ВВС США планируют построить флот беспилотников с ИИ на $6 млрд

Пентагон под давлением Китая, который ускорился в закупке оружия в последние месяцы, запустил программу, направленную на создание американской базы производства беспилотников. ВВС США в рамках этих усилий запросили почти $6 млрд федерального финансирования в течение следующих 5 лет на создание флота беспилотных самолетов XQ-58A Valkyrie, каждый из которых обойдется в $3 млн.

Valkyrie поставляется компанией Kratos Defence & Security Solutions в рамках программы ВВС США Low Cost Attritable Strike Demonstrator (LCASD). 9-метровый беспилотник весит 1100 кг без топлива и может нести до 500 кг боеприпасов.

XQ-58 был создан как малозаметный самолет сопровождения для поддержки F-22 и F-35 (самые современные и мощные боевые машины в арсенале Америки стоимостью $143 млн и $75 млн соответственно) при выполнении боевых задач, хотя ВВС США видят в нем и другие роли с приспособлением оружия и приборов для отдельных миссий — в частности, для наблюдения и пополнения запасов.

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В этом месяце Kratos провел трехчасовую демонстрацию для XQ-58 под управлением ИИ на авиабазе Элгин.

«Это очень странное чувство. Взлетать рядом с чем-то, что самостоятельно принимает решение. И это не человеческий мозг», — сказал в комментарии New York Times пилот-испытатель ВВС США Росс Элдер.

В июне начальник отдела испытаний и операций ВВС США полковник Такер Гамильтон предположил на конференции, что искусственный интеллект потенциально сможет поразить своего оператора — однако в Минобороны заявили, что он «неверно высказался»

Запрос бюджета для Пентагона должен быть рассмотрен в Конгрессе и, в случае одобрения, программа XQ-58 в 2024 году потребует первоначальных расходов в размере $3,3 млрд.

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