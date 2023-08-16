В США будут тестировать беспилотные экипажи для транспортировки грузов по железной дороге — Finance.ua
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В США будут тестировать беспилотные экипажи для транспортировки грузов по железной дороге

Технологии&Авто
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В США будут тестировать беспилотные экипажи для транспортировки грузов по железной дороге
В США будут тестировать беспилотные экипажи для транспортировки грузов по железной дороге
В США две малые железные дороги в штате Джорджия, принадлежащие компании Genesee and Wyoming, договорились с Федеральной железнодорожной администрацией страны (FRA) о реализации пилотного проекта, цель которого состоит в испытании беспилотных рельсовых экипажей с тяговыми аккумуляторами, разработанных компанией Parallel Systems.
Об этом пишет Railway Gazette.
Железные дороги Georgia Central (GC) и Heart of Georgia (HOG) рассчитывают, что доработанные технологии Parallel Systems позволят им сформировать новый бизнес по перевозке контейнеров в сообщении с портом Саванна на восточном побережье США. Порт Саванна является третьим по размеру портом страны.
Предполагается, что беспилотные экипажи будут транспортировать контейнеры по малодеятельным линиям, что позволит оживить перевозку ими и убрать с автомобильных дорог тысячи контейнеровозов.
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Пилотный проект планируется выполнить под наблюдением FRA в несколько этапов, начиная с 2024 года.
Железная дорога GC протяженностью 340 км проходит от порта Саванна к востоку до расположенного в штате Джорджия города Мейкон, а железная дорога HOG протяженностью 375 км соединяет города Мидвилл и Престон в том же штате. Обе они стыкуются с железными дорогами первого класса CSX и Norfolk Southern.
Беспилотный экипаж компании Parallel Systems представляет собой моторную тележку, работающую в автоматическом режиме с тяговыми аккумуляторами и оборудованную датчиками для обнаружения помех. Пара таких тележек может перевозить два контейнера на два яруса. Экипажи с контейнерами способны объединяться в колонну с помощью виртуального сцепления.
По материалам:
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