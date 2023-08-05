В июле в Украине снизился спрос на новые грузовики — Finance.ua

В июле в Украине снизился спрос на новые грузовики
В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 975 автомобилей. Это почти на 9% меньше, чем в июне.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Как отмечается, по сравнению с июлем 2022 года регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 64%.
Отставание от показателя довоенного июля 2021 г. в этом сегменте автомобильного рынка составляет 43%.
В ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в июле вошли:
- Renault — 276 ед.;
- Ford — 91 ед;
- Mercedes-Benz — 76 ед;
- Volkswagen — 66 ед.;
- Scania — 53 ед.
«Всего с января по июль 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 6165 новых машин, что на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — говорится в сообщении.
Напомним, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек июля традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей зарегистрировали 3,7 тыс., что составило 19,9% общего количества.
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