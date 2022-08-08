ВВП Великобритании сократился на 0,2% — экономисты — Finance.ua
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ВВП Великобритании сократился на 0,2% — экономисты

Мир
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ВВП Великобритании сократился на 0,2% — экономисты
ВВП Великобритании сократился на 0,2% — экономисты
Экономика Великобритании за второй квартал, вероятно, сократилась на 0,2%.
К такому мнению пришли экономисты, сообщает Bloomberg.
По их словам, ВВП Великобритании, по всей видимости, сократился впервые после коронавирусного локдауна в начале 2021 года.
«Падение означает паузу в восстановлении после пандемии и начало более длительного спада, который, как ожидает Банк Англии, будет продолжаться до начала 2024 года. Такой прогноз повышает градус борьбы за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра на замену Борису Джонсону», — пишет агентство.
На прошлой неделе Центробанк Англии прогнозировал, что в этом году инфляция ускорится до 40-летнего максимума более чем на 13%, что серьезным образом скажется на покупательной способности потребителей.
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Бывший премьер-министр Гордон Браун и бывший главный экономист BOE Чарли Бин настаивают на пакете помощи, который помог бы тем, кто больше всего пострадал. Они говорят, что мер, предложенных правительством Джонсона в начале этого года, недостаточно.
«Финансовая бомба замедленного действия разорвется для семей в октябре, поскольку второй раунд повышения цен на горючее за шесть месяцев повлечет за собой ударные волны по каждому дому и выведет миллионы людей из равновесия», — заявил Гордон Браун.
Напомним, на прошлой неделе Центробанк Великобритании повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 1,75%. Это наиболее резкое повышение ставки с 1995 года, на него регулятор решился ввиду ожидания рецессии.
По материалам:
Фінансовий клуб
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