ВВП Великобритании сократился на 0,2% — экономисты Сегодня 17:32 — Мир

ВВП Великобритании сократился на 0,2% — экономисты

Экономика Великобритании за второй квартал, вероятно, сократилась на 0,2%.

К такому мнению пришли экономисты, сообщает Bloomberg.

По их словам, ВВП Великобритании, по всей видимости, сократился впервые после коронавирусного локдауна в начале 2021 года.

«Падение означает паузу в восстановлении после пандемии и начало более длительного спада, который, как ожидает Банк Англии, будет продолжаться до начала 2024 года. Такой прогноз повышает градус борьбы за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра на замену Борису Джонсону», — пишет агентство.

На прошлой неделе Центробанк Англии прогнозировал, что в этом году инфляция ускорится до 40-летнего максимума более чем на 13%, что серьезным образом скажется на покупательной способности потребителей.

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Бывший премьер-министр Гордон Браун и бывший главный экономист BOE Чарли Бин настаивают на пакете помощи, который помог бы тем, кто больше всего пострадал. Они говорят, что мер, предложенных правительством Джонсона в начале этого года, недостаточно.

«Финансовая бомба замедленного действия разорвется для семей в октябре, поскольку второй раунд повышения цен на горючее за шесть месяцев повлечет за собой ударные волны по каждому дому и выведет миллионы людей из равновесия», — заявил Гордон Браун.

Напомним, на прошлой неделе Центробанк Великобритании повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 1,75%. Это наиболее резкое повышение ставки с 1995 года, на него регулятор решился ввиду ожидания рецессии.

Фінансовий клуб По материалам:

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