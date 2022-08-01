Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов — Finance.ua

Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов

Великобритания потребует от иностранных компаний, владеющих британской собственностью, идентифицировать их настоящих владельцев в официальном реестре. Этот шаг направлен на отмывание незаконных средств российскими олигархами.

Формирование реестра иностранных организаций является частью закона об экономических преступлениях, принятого в этом году с целью остановить поток незаконных российских денег в Лондон после вторжения россии в Украину.

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Он должен помешать российским олигархам и чиновникам прятаться за секретными цепочками подставных компаний и поддерживать усилия правительства по искоренению российских олигархов.

Иностранные организации, уже владеющие землей в Великобритании, будут иметь шесть месяцев, чтобы выполнить требования, идентифицируя своего бенефициара. Реестр будет распространяться на недвижимость, купленную с января 1999 г. в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 г. в Шотландии.

Те, кто не соблюдает новые правила, могут столкнуться с санкциями, включая штрафы в размере до 2500 фунтов стерлингов в день или заключение сроком до пяти лет.

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