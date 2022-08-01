Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов — Finance.ua
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Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов

Фондовый рынок
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Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов
Великобритания ввела новый метод контроля над имуществом российских олигархов
Великобритания потребует от иностранных компаний, владеющих британской собственностью, идентифицировать их настоящих владельцев в официальном реестре. Этот шаг направлен на отмывание незаконных средств российскими олигархами.
Формирование реестра иностранных организаций является частью закона об экономических преступлениях, принятого в этом году с целью остановить поток незаконных российских денег в Лондон после вторжения россии в Украину.
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Он должен помешать российским олигархам и чиновникам прятаться за секретными цепочками подставных компаний и поддерживать усилия правительства по искоренению российских олигархов.
Иностранные организации, уже владеющие землей в Великобритании, будут иметь шесть месяцев, чтобы выполнить требования, идентифицируя своего бенефициара. Реестр будет распространяться на недвижимость, купленную с января 1999 г. в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 г. в Шотландии.
Те, кто не соблюдает новые правила, могут столкнуться с санкциями, включая штрафы в размере до 2500 фунтов стерлингов в день или заключение сроком до пяти лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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