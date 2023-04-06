Ввезли виниловые проигрыватели вместо помощи ВСУ: на Волыни разоблачили благотворительный фонд — Finance.ua

Ввезли виниловые проигрыватели вместо помощи ВСУ: на Волыни разоблачили благотворительный фонд Сегодня 15:36 — Криминал

Ввезли виниловые проигрыватели вместо помощи ВСУ: на Волыни разоблачили благотворительный фонд, Фото: ДБР

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили «волонтеров», которые пытались ввезти виниловые проигрыватели под видом гуманитарной помощи из Польши.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Дорогое оборудование ввозили через пункт пропуска «Ягодин». Груз пытались выдать за радиозапчасти одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Правда, гарантийное письмо от воинской части, которое злоумышленники представили на пункте пропуска, имеет признаки подделки.

Детективы провели обыск грузового автомобиля, по результатам которого изъято 50 коробок с аудиосистемами. Стоимость груза устанавливается.

Установлено, что схему наладили для уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет при перемещении через таможню.

Этот благотворительный фонд работает в Украине уже 9 лет.

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