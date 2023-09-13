Введение графиков отключения света с 1 октября: в Минэнерго сделали заявление — Finance.ua
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Введение графиков отключения света с 1 октября: в Минэнерго сделали заявление

Энергетика
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Введение графиков отключения света с 1 октября: в Минэнерго сделали заявление
Введение графиков отключения света с 1 октября: в Минэнерго сделали заявление
Министерство энергетики Украины не планирует использовать графики отключений электроэнергии с 1 октября.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что пока никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится.
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«Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется», — говорится в сообщении.
В Минэнерго уточнили, что в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону.
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Кроме этого, в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема полностью будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей.
В то же время отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне.

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По материалам:
Економічна Правда
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