Как украинцы могут подготовиться к зиме и возможным отключениям света: озвучены советы — Finance.ua

Как украинцы могут подготовиться к зиме и возможным отключениям света: озвучены советы Сегодня 21:01 — Личные финансы

Как украинцы могут подготовиться к зиме и возможным отключениям света: озвучены советы

Украинцы могут уже сейчас подготовиться к возможным отключениям света. В частности, на такой случай рекомендуют приобрести павербанк, чтобы в случае отключения вы смогли зарядить мобильное устройство или другие гаджеты.

Obozrevatel рассказал, как подготовиться к возможным отключениям света в осенне-зимний период.

Как отмечают эксперты, также не лишним будет приобрести туристическую газовую горелку. Это компактное и легкое устройство не займет много места, но обеспечит вас возможностью приготовить еду или быстро вскипятить воду.

Еще больше пользы принесет генератор, но его стоимость гораздо больше, чем приборов, приведенных выше.

Как можно подготовиться и какие запасы следует сделать?

Проверить электропроводку внутри дома

Из-за возможных перепадов напряжения уже сейчас следует обратиться к электрику, обследующему электропроводку и внутри дома, и внутри квартир. Это может спасти от возможных коротких замыканий.

Сделать запасы всего необходимого

Запас воды на несколько дней, заряженные гаджеты, аккумуляторы, батарейки, свечи — предметы, которые могут понадобиться в случае непредвиденного отключения электроэнергии из-за очередных обстрелов российскими оккупантами.

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Несмотря на все проблемы, отопительный сезон в Украине состоится. И попытка уничтожить гражданскую инфраструктуру не спасет россию от военного поражения на фронтах.

Также специалисты советуют сделать минимальный запас непортящейся пищи. К примеру, можно приобрести:

крупы;

мясные и рыбные консервы;

муку;

соль;

сахар;

масло;

сушеные бобовые;

сушеные ягоды и фрукты;

сухари и хлебцы.

А реально ли продолжать работу дома без света, и как это сделать? Finance.ua рассказывал об этом в статье.

Обозреватель По материалам:

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