Введение единого тарифа на распределение электричества опасно для государства, — глава НКРЭКУ — Finance.ua
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Введение единого тарифа на распределение электричества опасно для государства, — глава НКРЭКУ

Энергетика
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Введение единого тарифа на распределение электричества опасно для государства, — глава НКРЭКУ
Введение единого тарифа на распределение электричества опасно для государства, — глава НКРЭКУ
Отказ от разделения тарифа на распределение по классам напряжения — вредное и опасное решение для Украины.
Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
Он рассказал, что при обсуждении соответствующего проекта постановления НКРЭКУ не прозвучало аргументов «за».
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Тарасюк сказал, что теоретически такие аргументы есть — объединение тарифа дало выгоду малому бизнесу, а также увеличило бы доходы государственных «Энергоатома» и «Укргидроэнерго».
«Все эти плюсы есть, но они не выдерживают критики контраргументами, которые за эти дни мы проанализировали и услышали. Более того, я для себя сделал вывод, что такое решение было бы не просто неправильным — оно вредно и опасно для государства. Именно поэтому я для себя принял решение не голосовать о начале процедуры, о чем я соответственно проинформирую Ставку», — подчеркнул глава НКРЭКУ.

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Также Тарасюк поручил выработать нормативно-правовые акты для перехода на три класса напряжения, как это предусмотрено европейской директивой, которую Украина должна соблюдать.
Ранее сообщалось, что переход на единый тариф на распределение электроэнергии нанесет ущерб украинской экономике и евроинтеграции Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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