VTB Bank Europe ликвидируют 1 апреля — Finance.ua

VTB Bank Europe ликвидируют 1 апреля Сегодня 12:47 — Фондовый рынок

VTB Bank Europe ликвидируют 1 апреля

VTB Bank Europe, «дочка» российского государственного банка ВТБ в Европе будет ликвидирована с 1 апреля этого года.

Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании кредитной организации, пишет российский Интерфакс.

Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений. Процесс ликвидации продлится несколько лет. Депозиты клиентов в банке защищены двухуровневой системой гарантирования вкладов.

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«Принимая это решение, мы переходим от состояния фактической ликвидации, в котором банк уже находится с запретом на новую деятельность и прием депозитов, введенным органом банковского надзора весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденного общим собранием», — заявил специальный представитель и генеральный директор VTB Europe Франк Хеллвиг, назначенный Федеральным органом финансового надзора Германии (BaFin).

VTB Bank Europe, активы которого к концу 2021 года составляли 7,3 млрд евро, принадлежал российскому государственному ВТБ. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой» и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подвергся ограничению ЕС. Право голоса по решению суда было передано доверительному управляющему с правом голоса.

ВТБ вел переговоры по обмену активов дочернего европейского банка на российские активы RBI, но они не нашли решения на политическом уровне.

Ранее сообщалось, что европейская «дочка» российского ВТБ была выставлена на продажу после того, как материнский банк оказался под санкциями США и Великобритании.

Фінансовий клуб По материалам:

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