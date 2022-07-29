Подсанкционный глава ВТБ Костин владеет в Европе недвижимостью на миллионы – СМИ — Finance.ua
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Подсанкционный глава ВТБ Костин владеет в Европе недвижимостью на миллионы – СМИ

Фондовый рынок
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Глава российского банка ВТБ Андрей Костин, находящийся под санкциями ЕС и США, владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и россии на сумму около $130 млн, утверждается в расследовании OCCRP.
Источник: OCCRP, издание Meduza
Детали: Доверенным лицом банкира является гражданин Канады Эрик Уайт, которому, как выяснилось благодаря «архиву Пандоры», принадлежит сеть оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре. На них записана элитная недвижимость, которой Костин может владеть в обход санкций.
Среди активов, связанных с компаниями Уайта, называются отель Tannenhof в австрийских Альпах, вилла под Сен-Тропе, квартиры в Париже и Москве, гостиничный комплекс в Тверской области и особняк с винодельней в Крыму. Также компании, связанные с Уайтом, владели долями в российских франшизах Burger King и KFC.
О самом Уайте известно, что он сын канадского коммуниста Берта Уайта, впервые приехавший в СССР в 1966 году и получивший образование в интернате для детей зарубежных коммунистических лидеров «Интердом». После школы поступил в Московский государственный университет, затем вернулся в Канаду и занялся бизнесом.
В 2015 году Уайт получил гражданство Кипра и купил виллу по соседству с домом топ-менеджера бывшей кипрской «дочки» ВТБ Владимира Попова.
По материалам:
Економічна Правда
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