Вступительная кампания 2024: какие специальности в украинских вузах возглавили рейтинг — Finance.ua

Вступительная кампания 2024: какие специальности в украинских вузах возглавили рейтинг Сегодня 08:38 — Личные финансы

Вступительная кампания 2024: какие специальности в украинских вузах возглавили рейтинг

Информационная система « Вступ.Освіта.ua » составила рейтинг специальностей, на которые абитуриенты больше всего подавали заявлений на обучение для получения степени «Бакалавр» (магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Об этом сообщает robota.ua.

В 2024 году больше всего абитуриентов изъявили желание обучаться на таких специальностях:

«Психология» (49 782);

«Менеджмент» (47 813);

«Филология» (44 663);

«Право» (40 265);

«Компьютерные науки» (33 121).

Наименее популярные специальности среди абитуриентов 2024 года:

«Судостроение» (217 заявлений);

«Общественное здоровье» (163);

«Образовательные, педагогические науки» (75);

«Религиоведение» (62);

«Управление информационной сохранностью» (12).

Если сравнивать результаты вступительной кампании с результатами 2023 года, то можно сделать вывод, что уменьшилось количество абитуриентов, которые подавали заявления на следующие специальности:

«Право» (57 572 — в 2023 и 40 265 — в 2024 году);

«Компьютерные науки» (43 894 — в 2023 и 33 121 — в 2024 году);

«Инженерия программного обеспечения» (29 460 — в 2023 и 22 617 — в 2024 году).

Справка Finance.ua:

Министерство образования и науки упростило правила зачисления учащихся на дистанционное образование. Теперь школьникам, которые учатся онлайн или индивидуально, не нужно будет предоставлять медицинские справки в школу. Подробности здесь.

Ученики, которые сейчас находятся и учатся за пределами Украины, могут учиться в украинских школах в одном из трех форматов.



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