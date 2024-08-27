Вступительная кампания 2024: какие специальности в украинских вузах возглавили рейтинг — Finance.ua

Вступительная кампания 2024: какие специальности в украинских вузах возглавили рейтинг
Информационная система «Вступ.Освіта.ua» составила рейтинг специальностей, на которые абитуриенты больше всего подавали заявлений на обучение для получения степени «Бакалавр» (магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).
Об этом сообщает robota.ua.
В 2024 году больше всего абитуриентов изъявили желание обучаться на таких специальностях:
- «Психология» (49 782);
- «Менеджмент» (47 813);
- «Филология» (44 663);
- «Право» (40 265);
- «Компьютерные науки» (33 121).
Наименее популярные специальности среди абитуриентов 2024 года:
- «Судостроение» (217 заявлений);
- «Общественное здоровье» (163);
- «Образовательные, педагогические науки» (75);
- «Религиоведение» (62);
- «Управление информационной сохранностью» (12).
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Если сравнивать результаты вступительной кампании с результатами 2023 года, то можно сделать вывод, что уменьшилось количество абитуриентов, которые подавали заявления на следующие специальности:
- «Право» (57 572 — в 2023 и 40 265 — в 2024 году);
- «Компьютерные науки» (43 894 — в 2023 и 33 121 — в 2024 году);
- «Инженерия программного обеспечения» (29 460 — в 2023 и 22 617 — в 2024 году).
Справка Finance.ua:
- Министерство образования и науки упростило правила зачисления учащихся на дистанционное образование. Теперь школьникам, которые учатся онлайн или индивидуально, не нужно будет предоставлять медицинские справки в школу. Подробности здесь.
- Ученики, которые сейчас находятся и учатся за пределами Украины, могут учиться в украинских школах в одном из трех форматов.
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