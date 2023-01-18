Вступили в силу новые правила растаможивания международных посылок — Finance.ua

Вступили в силу новые правила растаможивания международных посылок
В среду, 18 января, вступают в силу положения закона № 1999-ІХ о налогообложении таможенными платежами товаров в международных почтовых отправлениях и порядке их декларирования.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«Законом изменен порядок декларирования товаров, перемещаемых в международных почтовых и международных экспресс-отправлениях», — говорится в сообщении.
Что предполагает новый порядок декларирования посылок:
- подача временного реестра с начислением таможенных платежей, а также уплаты этих платежей в срок не более 30 дней с даты оформления соответствующего временного реестра;
- подача дополнительного реестра с одновременной уплатой таможенных платежей;
- или подача только дополнительного реестра (в частности, если товары не подлежат налогообложению).
«Временные и дополнительные реестры международных почтовых и международных экспресс-отправлений заменяют таможенные декларации», — объясняют в Гостаможслужбе.
Реестры подает оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик, если суммарная фактурная стоимость товаров не превышает:
- для предприятий — 150 евро;
- для граждан — 10 000 евро.
В ведомстве отметили, что лимит для получения посылок без налогообложения увеличивается со 100 до 150 евро.
«Граждане должны оплатить платежи с суммы, превышающей 150 евро: например, если стоимость товара 180 евро, то платежи оплачиваются с суммы 30 евро», — пояснили в Гостаможне.
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