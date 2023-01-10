Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг — Finance.ua
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Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг

Личные финансы
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Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг
Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг
Украинцы в Польше смогут отправлять и получать из Украины отправки до 1000 кг, а не только посылки и документы.
Об этом сообщает прессслужба Новой Почты.
«Из грузового отделения можно отправить как большие чемоданы с личными вещами, так и крупногабаритную технику в фабричной упаковке, например, новые генераторы, аккумуляторы, зарядные станции без пошлины и налога на растаможку, а доставку заказать в любое грузовое отделение Новой почты в Украине или на адрес получателя», — говорится в сообщении.
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Адрес. Грузовое отделение Nova Post 01/1 в Варшаве работает ежедневно по адресу: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.
Срок доставки грузов такой, как и для посылок — от 5 дней.
В 2022 году Новая почта за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах:
  • 6 отделений Nova Post в Варшаве;
  • по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани;
  • по одному — в Жешуве и Лодзи.
Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше по этой ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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