Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг — Finance.ua

Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг Сегодня 15:14 — Личные финансы

Новая почта открыла в Варшаве грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг

Украинцы в Польше смогут отправлять и получать из Украины отправки до 1000 кг, а не только посылки и документы.

Об этом сообщает прессслужба Новой Почты

«Из грузового отделения можно отправить как большие чемоданы с личными вещами, так и крупногабаритную технику в фабричной упаковке, например, новые генераторы, аккумуляторы, зарядные станции без пошлины и налога на растаможку, а доставку заказать в любое грузовое отделение Новой почты в Украине или на адрес получателя», — говорится в сообщении.

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Адрес. Грузовое отделение Nova Post 01/1 в Варшаве работает ежедневно по адресу: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Срок доставки грузов такой, как и для посылок — от 5 дней.

В 2022 году Новая почта за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах:

6 отделений Nova Post в Варшаве;

по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани;

по одному — в Жешуве и Лодзи.

Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше по этой ссылке

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