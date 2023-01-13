«Укрпочта» снизила тарифы на отправления в Литву, Латвию и Эстонию — Finance.ua

«Укрпочта» снизила тарифы на отправления в Литву, Латвию и Эстонию
«Укрпочта» снизила тарифы на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до −45%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В компании говорят, что стремятся сделать максимально доступными отправления в страны с наибольшим количеством украинских переселенцев.
В рамках сотрудничества «Укрпочты» с почтовыми операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвия) и Omniva (Эстония) были снижены тарифы на отправку мелких пакетов на 25%-35% в зависимости от веса, и посылок на 35%-45%.
Цены:
- отправить посылку весом до 250 г будет стоить $5,73,
- 1 кг — от $11,
- а весом 5 кг — от $21.
Оформить отправку можно в почтовых отделениях «Укрпочты» и в личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения «Укрпочты».
Оформляя отправку онлайн, каждый клиент дополнительно получает скидку — 3%. Для постоянных отправителей и корпоративных клиентов действуют накопительные скидки.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
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