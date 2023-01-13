«Укрпочта» снизила тарифы на отправления в Литву, Латвию и Эстонию — Finance.ua

«Укрпочта» снизила тарифы на отправления в Литву, Латвию и Эстонию Сегодня 12:19 — Личные финансы

«Укрпочта» снизила тарифы на отправления в Литву, Латвию и Эстонию

«Укрпочта» снизила тарифы на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до −45%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании говорят, что стремятся сделать максимально доступными отправления в страны с наибольшим количеством украинских переселенцев.

В рамках сотрудничества «Укрпочты» с почтовыми операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвия) и Omniva (Эстония) были снижены тарифы на отправку мелких пакетов на 25%-35% в зависимости от веса, и посылок на 35%-45%.

Цены:

отправить посылку весом до 250 г будет стоить $5,73,

1 кг — от $11,

а весом 5 кг — от $21.

Оформить отправку можно в почтовых отделениях «Укрпочты» и в личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения «Укрпочты».

Оформляя отправку онлайн, каждый клиент дополнительно получает скидку — 3%. Для постоянных отправителей и корпоративных клиентов действуют накопительные скидки.

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