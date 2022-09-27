Вступили в силу изменения в правила пересечения границы — Finance.ua

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Вступили в силу изменения в правила пересечения границы

Личные финансы
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Вступили в силу изменения в правила пересечения границы
Вступили в силу изменения в правила пересечения границы
В Украине вступили в действие изменения правил пересечения госграницы. Теперь мужчины призывного возраста, сопровождающие лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Что меняется

Сопровождающим гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предоставляется неограниченное количество пересечений границы на выезд из Украины — ранее разрешалось только 1 раз в момент действия военного положения.
Указанные мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, если указанные лица (дети) находятся на консульском учете.
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При этом граждане Украины, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее лиц, которых они сопровождали.
Постановление четко регламентирует категории лиц и документы, необходимые для пересечения границы. Следует отметить, что для разных категорий лиц определены разные документы, подтверждающие степени родства или факты осуществления ухода.
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«Во избежание отказов в пропуске рекомендуем лицам, которые планируют пересечение границы, перед прибытием в пункты пропуска тщательно ознакомиться с требованиями Правил пересечения границы и иметь все требуемые документы. Особенно это касается сопровождающих граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — отметили в Госпогранслужбе.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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