Разрешение на выезд за границу мужчин-студентов иностранных вузов отменили — Госпогранслужба Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Разрешение на выезд за границу мужчин-студентов иностранных вузов отменили — Госпогранслужба

Из-за большого количества поддельных документов разрешение во время военного положения выезжать мужчинам-студентам, которые учились за границей до 24 февраля, отменили.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УНН.

«Пограничники руководствуются нормами законодательства при оформлении граждан на границе. Как известно, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения запрещено покидать пределы страны. Но есть список исключений, кто может пересечь границу на выезд из Украины. Это четко регламентируется постановлением правительства № 57, определяющим правило пересечения государственной границы гражданами Украины», — рассказал Демченко.

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Он добавил, что такая категория, как студенты, не подпадает под исключение этого постановления, а значит, они не могут пересекать границу на время военного положения. Однако раньше пограничники выпускали отдельную категорию студентов. Ведь на уровне решения высшего военного руководства было внесено предложение разрешить выезд тем студентам, которые учились за границей до 24 февраля 2022 года.

«Однако за последнее время мы видим, что в так называемых студенческих каналах есть определенные спекуляции на студенческом вопросе. За июль-август нами было обнаружено более 600 поддельных документов, которые предоставлялись на границе, выдавая, что якобы человек учится за границей. В связи с этим, решением военного руководства было принято отказать в пропуске данной категории, то есть лицам, обучавшимся за границей до 24 февраля. Это может быть решено только нормированием вопроса внесения изменений в постановление правительства относительно правил пересечения границы гражданами Украины, четко прописав все предохранители в отношении граждан, которые могут ехать за пределы Украины на обучение», — сообщил Демченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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