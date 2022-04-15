Пересечение границы на легковом авто: что нужно знать водителям — Finance.ua

Пересечение границы на легковом авто: что нужно знать водителям

Сегодня 21:01 — Личные финансы

Безвизовое пересечение границы транспортным средством предусматривает как наличие соответствующей процедуры пересечения границы, так и наличие всех соответствующих документов, предусмотренных международным и национальным законодательством. В Центре бесплатной правовой помощи рассказали , что нужно знать водителям, собравшимся выезжать за границу.

Для пересечения границы собственным транспортным средством необходимы следующие документы:

Национальное удостоверение водителя, отвечающее международным требованиям. Договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности как требование безвизового пересечения границы (в настоящее время определенные страны внесли свои коррективы в это требование). Отличительный знак Украины как международное требование безвизового пересечения границы Украины.

Кроме того, автомобиль должен отвечать международным требованиям к регистрации транспортного средства, а номера автомобиля — международным требованиям к Государственным номерным знакам.

Национальное водительское удостоверение, отвечающее международным требованиям

Большинство стран мира признают национальные удостоверения водителей других стран, если они отвечают требованиям Конвенции о дорожном движении.

Так, согласно требованиям, образец водительского удостоверения, установленный в Директиве 91/439/ЕЭС, должен быть заменен на единый образец в виде пластиковой карты.

Согласно п.1 и п.4 приложения 6 Конвенции о дорожном движении национальное водительское удостоверение должно представлять собой документ, в котором в обязательном порядке должна быть указана, кроме реквизитов, предусмотренных п.4 настоящей Конвенции, дата истечения срока действия удостоверения.

Договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности как требование безвизового пересечения границы

Также одним из условий безвизового пересечения границы с ЕС украинцев на собственном авто является наличие договора международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности — страховой сертификат « Зеленая карта ».

Вместе с тем, граждане Украины могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полисов «Зеленая карта».

Однако после пересечения границы украинцам все равно следует позаботиться о приобретении страховой защиты на территории стран пребывания. Некоторые государства предлагают украинцам бесплатный полис.

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Отличительный знак Украины как международное требование безвизового пересечения границы Украины

Кроме того, одним из требований, касающихся лиц, пересекающих границу Украины с ЕС, является то, что на государственном номерном знаке транспортных средств должен отображаться опознавательный знак Украины, отвечающий требованиям, установленным Конвенцией о государственном движении ( Конвенция о дорожном движении ), согласно ч.1 ст. 37 и приложения 3 которой — опознавательный знак должен состоять из одной-трех заглавных букв латинского алфавита (которые должны быть соответствующих параметров).

Международные требования к регистрации транспортного средства в случае безвизового пересечения границы Украины

Свидетельство о регистрации транспортного средства должно содержать всю необходимую информацию в соответствии с международными нормами. При этом личная информация должна дублироваться латиницей.

В частности, в нем должны быть указаны:

порядковый (регистрационный) номер;

год выпуска автомобиля;

Ф.И.О. и место жительства владельца техпаспорта;

название марки и модели автомобиля, завода-изготовителя транспортного средства;

порядковый номер шасси (заводской или серийный номер завода-изготовителя);

разрешенный максимальный вес (для грузовых ТС);

дата истечения срока действия свидетельства, если она ограничена.

Международные требования к государственным номерным знакам

Среди требований, предъявляемых к лицам, пересекающим границу на собственном транспортном средстве, есть требование относительно государственного номерного знака на транспортном средстве.

На каждом автомобиле, выезжающем за границу, должен присутствовать опознавательный знак той страны, в которой он зарегистрирован. Согласно Правилам дорожного движения, «опознавательный автомобильный знак Украины» — эллипс белого цвета с черной каймой и нанесенными внутри латинскими буквами UA. Длина осей эллипса должна быть 175 и 115 мм. Размещается сзади на транспортных средствах, находящихся в международном движении.

Индивидуальные номерные знаки действительны исключительно на территории Украины.

Для участия в международном движении используются номерные знаки, отвечающие требованиям Конвенции о дорожном движении, поэтому за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

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