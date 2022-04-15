Пересечение границы на легковом авто: что нужно знать водителям — Finance.ua
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Пересечение границы на легковом авто: что нужно знать водителям

Сегодня 21:01Личные финансы
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Безвизовое пересечение границы транспортным средством предусматривает как наличие соответствующей процедуры пересечения границы, так и наличие всех соответствующих документов, предусмотренных международным и национальным законодательством. В Центре бесплатной правовой помощи рассказали, что нужно знать водителям, собравшимся выезжать за границу.
Для пересечения границы собственным транспортным средством необходимы следующие документы:
  1. Национальное удостоверение водителя, отвечающее международным требованиям.
  2. Договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности как требование безвизового пересечения границы (в настоящее время определенные страны внесли свои коррективы в это требование).
  3. Отличительный знак Украины как международное требование безвизового пересечения границы Украины.
Кроме того, автомобиль должен отвечать международным требованиям к регистрации транспортного средства, а номера автомобиля — международным требованиям к Государственным номерным знакам.

Национальное водительское удостоверение, отвечающее международным требованиям

Большинство стран мира признают национальные удостоверения водителей других стран, если они отвечают требованиям Конвенции о дорожном движении.
Так, согласно требованиям, образец водительского удостоверения, установленный в Директиве 91/439/ЕЭС, должен быть заменен на единый образец в виде пластиковой карты.
Согласно п.1 и п.4 приложения 6 Конвенции о дорожном движении национальное водительское удостоверение должно представлять собой документ, в котором в обязательном порядке должна быть указана, кроме реквизитов, предусмотренных п.4 настоящей Конвенции, дата истечения срока действия удостоверения.

Договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности как требование безвизового пересечения границы

Также одним из условий безвизового пересечения границы с ЕС украинцев на собственном авто является наличие договора международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности — страховой сертификат «Зеленая карта».
Вместе с тем, граждане Украины могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полисов «Зеленая карта».
Однако после пересечения границы украинцам все равно следует позаботиться о приобретении страховой защиты на территории стран пребывания. Некоторые государства предлагают украинцам бесплатный полис.
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Отличительный знак Украины как международное требование безвизового пересечения границы Украины

Кроме того, одним из требований, касающихся лиц, пересекающих границу Украины с ЕС, является то, что на государственном номерном знаке транспортных средств должен отображаться опознавательный знак Украины, отвечающий требованиям, установленным Конвенцией о государственном движении (Конвенция о дорожном движении), согласно ч.1 ст. 37 и приложения 3 которой — опознавательный знак должен состоять из одной-трех заглавных букв латинского алфавита (которые должны быть соответствующих параметров).

Международные требования к регистрации транспортного средства в случае безвизового пересечения границы Украины

Свидетельство о регистрации транспортного средства должно содержать всю необходимую информацию в соответствии с международными нормами. При этом личная информация должна дублироваться латиницей.
В частности, в нем должны быть указаны:
  • порядковый (регистрационный) номер;
  • год выпуска автомобиля;
  • Ф.И.О. и место жительства владельца техпаспорта;
  • название марки и модели автомобиля, завода-изготовителя транспортного средства;
  • порядковый номер шасси (заводской или серийный номер завода-изготовителя);
  • разрешенный максимальный вес (для грузовых ТС);
  • дата истечения срока действия свидетельства, если она ограничена.

Международные требования к государственным номерным знакам

Среди требований, предъявляемых к лицам, пересекающим границу на собственном транспортном средстве, есть требование относительно государственного номерного знака на транспортном средстве.
На каждом автомобиле, выезжающем за границу, должен присутствовать опознавательный знак той страны, в которой он зарегистрирован. Согласно Правилам дорожного движения, «опознавательный автомобильный знак Украины» — эллипс белого цвета с черной каймой и нанесенными внутри латинскими буквами UA. Длина осей эллипса должна быть 175 и 115 мм. Размещается сзади на транспортных средствах, находящихся в международном движении.
Индивидуальные номерные знаки действительны исключительно на территории Украины.
Для участия в международном движении используются номерные знаки, отвечающие требованиям Конвенции о дорожном движении, поэтому за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

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По материалам: Finance.ua
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