Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами — Finance.ua

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Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами

Финтех и Карты
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Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами
Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами
С 1 апреля вступил в силу закон № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами.
Законопроект предусматривает легализацию электронных денег и приравнение счетов электронных кошельков к счетам банков.
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Из прочего документ:
  • легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков;
  • позволяет уплачивать электронными деньгами налоги (правда, на казначейство все равно зайдут обычные деньги);
  • позволяет оплачивать электронными деньгами коммуналку, при условии, что их принимает поставщик услуг.
Документом также предусматривается возможность проведения расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, предоставленные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога первой-третьей группы. При этом требования о возможности открытия и ведения счетов распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах.
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На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому вышеприведенные нормы начнут действовать после отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

  • 12 января Верховная Рада приняла законопроект 4366, которым разрешается платить налоги и коммунальные услуги электронными деньгами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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