Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами — Finance.ua

Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами
С 1 апреля вступил в силу закон № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами.
Законопроект предусматривает легализацию электронных денег и приравнение счетов электронных кошельков к счетам банков.
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Из прочего документ:
- легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков;
- позволяет уплачивать электронными деньгами налоги (правда, на казначейство все равно зайдут обычные деньги);
- позволяет оплачивать электронными деньгами коммуналку, при условии, что их принимает поставщик услуг.
Документом также предусматривается возможность проведения расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, предоставленные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога первой-третьей группы. При этом требования о возможности открытия и ведения счетов распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах.
На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому вышеприведенные нормы начнут действовать после отмены военного положения.
Справка Finance.ua:
- 12 января Верховная Рада приняла законопроект 4366, которым разрешается платить налоги и коммунальные услуги электронными деньгами.
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