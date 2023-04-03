Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами — Finance.ua

Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами Сегодня 16:01 — Финтех и Карты

Вступил в силу закон об уплате налогов электронными деньгами

С 1 апреля вступил в силу закон № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами.

Законопроект предусматривает легализацию электронных денег и приравнение счетов электронных кошельков к счетам банков.

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Из прочего документ:

легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков;

позволяет уплачивать электронными деньгами налоги (правда, на казначейство все равно зайдут обычные деньги);

позволяет оплачивать электронными деньгами коммуналку, при условии, что их принимает поставщик услуг.

Документом также предусматривается возможность проведения расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, предоставленные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога первой-третьей группы. При этом требования о возможности открытия и ведения счетов распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах.

На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому вышеприведенные нормы начнут действовать после отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

12 января Верховная Рада приняла законопроект 4366, которым разрешается платить налоги и коммунальные услуги электронными деньгами.

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Фінансовий клуб По материалам:

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