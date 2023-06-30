Всемирный банк выделил Украине кредит в 1,5 млрд долларов — Finance.ua

Всемирный банк выделил Украине кредит в 1,5 млрд долларов
Совет директоров Всемирного банка выделил Украине кредит на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках фонда Advance Ukraine.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Сообщается, что эта сумма будет направлена на поддержку проводимых государством реформ, которые должны смягчить экономические последствия полномасштабного вторжения рф.
Как объяснили менеджеры банка, выделенные средства должны выполнить три цели:
- помочь удовлетворить потребности бедных граждан и перемещенных лиц, оказав помощь домохозяйствам;
- поддержать реформы, направленные на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;
- помочь рынкам лучше функционировать «во время и после войны».
«Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику», — заявила Антонелла Бассани, региональный вице-президент Всемирного банка.
Также сообщается, что в новом 2023−2024 финансовом году Всемирный банк и правительство Украины будут реализовывать рамочные проекты, сосредоточив внимание на приоритетных для страны секторах, включая энергетику, здравоохранение, социальную защиту, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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