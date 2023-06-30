Всемирный банк выделил Украине кредит в 1,5 млрд долларов — Finance.ua

Всемирный банк выделил Украине кредит в 1,5 млрд долларов Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Всемирный банк выделил Украине кредит в 1,5 млрд долларов

Совет директоров Всемирного банка выделил Украине кредит на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках фонда Advance Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Сообщается, что эта сумма будет направлена ​​на поддержку проводимых государством реформ, которые должны смягчить экономические последствия полномасштабного вторжения рф.

Как объяснили менеджеры банка, выделенные средства должны выполнить три цели:

помочь удовлетворить потребности бедных граждан и перемещенных лиц, оказав помощь домохозяйствам;

поддержать реформы, направленные на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;

помочь рынкам лучше функционировать «во время и после войны».

«Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику», — заявила Антонелла Бассани, региональный вице-президент Всемирного банка.

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Также сообщается, что в новом 2023−2024 финансовом году Всемирный банк и правительство Украины будут реализовывать рамочные проекты, сосредоточив внимание на приоритетных для страны секторах, включая энергетику, здравоохранение, социальную защиту, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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