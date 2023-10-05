Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики — Finance.ua

Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году, что соответственно на 1,5 и 0,5 процентных пункта выше июньских оценок.
Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся стран Европы и Центральной Азии, передает Интерфакс-Украина.
«Более стабильное электроснабжение, увеличение государственных расходов, большая внешняя помощь, более высокий, чем ожидалось, урожай, а также повышение потребительской и деловой уверенности способствовали постепенному росту активности в первой половине этого года после резкого спада год назад», — пояснили в Банке.
Отмечается, что скромный рост в Украине возобновился во втором квартале 2023 впервые после российского вторжения, чему способствовал рост государственного потребления и некоторое восстановление в секторах, получающих выгоду от военных расходов и улучшения электроснабжения.
В сельском хозяйстве более высокий рост, чем ожидалось ранее, был поддержан благоприятными погодными условиями. Переход на альтернативные экспортные маршруты в обход портов Черного моря облегчил некоторую логистическую нагрузку; однако прекращение действия Черноморской зерновой инициативы в июле нанесло ущерб экспорту.
В то же время давление на заработную плату усилилось на фоне повсеместного роста спроса на рабочую силу и ограничения предложения рабочей силы, отмечается в обновленном экономическом прогнозе. Согласно ему, прогноз роста экономики Украины в 2026 году сохранен на уровне 6,5%.
Экономические условия в Украине остаются в крайне тяжелом состоянии на фоне эскалации рисков безопасности, дополнительного ущерба инфраструктуре, восстановления давления на цены на энергоносители и ограничения пропускной способности маршрутов транспортировки зерна на международные рынки.
Как сообщалось, Госстат оценил рост ВВП Украины во втором квартале 2023 года в 19,5% ко второму кварталу 2022 года.
Справка Finance.ua:
- Нацбанк в конце июля повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году с 2% до 2,9%,
- Однако снизил его на 2024 год с 4,3% до 3,5%. При этом во втором квартале этого года он оценивал рост в 18,1%.
- Министерство экономики также улучшило прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,8% до 4%, а в следующем году ожидает его ускорения до 5%.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью