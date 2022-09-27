Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Восточной Азии — Finance.ua

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Восточной Азии
Всемирный банк резко снизил прогноз роста ВВП в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в 2022 году из-за замедления экономического роста Китая.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Всемирного банка.
Всемирный банк ожидает, что рост экономики в Восточной Азии и Тихом океане, который включает Китай, замедлится до 3,2% в 2022 году по сравнению с апрельским прогнозом в 5% и ростом в предыдущем году на 7,2%.
При этом, по прогнозам финучреждения, темпы роста экономики ускорятся в следующем году.
«Слабый прогноз был обусловлен главным образом резким замедлением в Китае, вызванным его строгими правилами нулевого COVID-19, нарушившими промышленное производство, продажи на внутреннем рынке и экспорт», — пишет Reuters со ссылкой на отчет.
В Китае, на который приходится 86% экономического производства региона из 23 стран, в текущем году прогнозируется рост на 2,8%, что является значительным замедлением по сравнению с предыдущим прогнозом банка в 5%. В 2021 году экономика Китая выросла на 8,1%, это лучший рост за десятилетие.
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