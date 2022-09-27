Horizon Capital основала новый фонд для инвестиций в Украину на $250 млн — Finance.ua

Horizon Capital основала новый фонд для инвестиций в Украину на $250 млн Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Horizon Capital основала новый фонд для инвестиций в Украину на $250 млн

Horizon Capital, американская компания прямых инвестиций, инвестирующая в экспортно-ориентированные компании с высокими темпами роста в Украине и регионе, объявила о формировании нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV, LP (HCGF IV), в который уже на первом этапе было привлечено $125 млн.

«С запуском фонда HCGF IV, компания Horizon Capital достигла рекордно высокого результата первого этапа, собрав 50% от своей цели в $250 млн, и наивысшего результата первого этапа в истории компании», — говорится в сообщении Horizon Capital.

Официальная церемония подписания прошла 26 сентября в лондонском офисе IFC, в которой приняли участие ведущие представители учреждений-инвесторов, а также основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная и старший партнер Василий Тофан. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к инвесторам Фонда из Украины через видеосвязь.

Как сообщается, Фонд будет поддерживать предпринимателей-визионеров, возглавляющих быстрорастущие технологические и экспортоориентированные компании.

«Для нас большая честь войти в историю, запустив первый фонд для Украины и Молдовы с момента 24 февраля, и первый фонд, который поддержит эти страны с тех пор, как они получили заслуженный и тяжело доставшийся статус кандидата в ЕС в июне текущего года», — заявила Елена Кошарная.

«Мы рады расширять нашу деятельность и продолжать предоставлять капитал в размере $10-30 млн каждой компании, в то же время оказывая дополнительную практическую поддержку росту и развитию этих компаний», — отметил Василий Тофан.

«Наш агросектор, наш потенциал производства, прежде всего машиностроение, сырьевой сектор, включая добычу редкоземельных элементов, наш газовый сектор, включая удобные газовые хранилища на границе стран Европейского Союза, наш сектор чистой „зеленой“ энергетики, который имеет наибольший в регионе потенциал для рост — все это колоссальные возможности, чтобы гарантировать стабильность», — сказал в обращении к инвесторам Владимир Зеленский.

Фонд будет инвестировать $10-30 млн на приобретение миноритарных пакетов акций 10-15 компаний со средней капитализацией и стоимостью $50-150 млн.

HCGF IV является преемником Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017 год) и будет следовать аналогичной инвестиционной стратегии, ориентированной на ІТ-услуги и продукты, а также на электронную коммерцию, инновационные потребительские товары и финтех.

Справка Finance.ua:

Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Центрально-Восточной Европе, с активами под управлением более чем на $1,2 млрд, в том числе привлекая более $580 млн капитала для поддержки предпринимателей-визионеров из Украины и Молдовы в течение последних пяти лет;

совокупный капитал инвесторов фондов превышает $570 млрд;

фонды под управлением Horizon Capital инвестировали более 160 компаний, в которых трудоустроено более 77 тыс. человек;

в портфолио Horizon Capital такие украинские компании, как Rozetka, Ajax Systems, Liki24, Genesis, Аврора мультимаркет и т.д.

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НВ По материалам:

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